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海上光電浮台不敵颱風 漂流到佳冬沿岸 屏縣府：勒令停工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸。記者劉星君／攝影
旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸。記者劉星君／攝影

丹娜絲颱風過後，屏東縣佳冬塭豐、枋寮海域沿岸漂來大量黑色浮台結構體，這是旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，颱風來襲前，縣府要業者求做好防颱，未料不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸，屏東縣府表示，要求業者48小時內全面清除，勒令停工，並提改善計畫，經縣府同意後才可復工。

農業處表示，該計畫是由經濟部審核通過，業者先在陸地組裝後，從大鵬灣搭船到佳冬外海3.1公里處，架設浮台，未設置太陽能板，主要測試浮台抗浪情況。據了解，該計畫共3億元，中央補助1億元，旭東出2億多元。

旭東環保科技公司楊經理說，該計畫從2023年7月開始，為期3年，今年3月進場施作，面積16萬平方公尺，6月中發現連結部分需加強，從6月中就開始清除，剛好遇到海象，6月又有西南氣流，目前清6成，剩下部分又遇颱風來襲，會盡快清除，都已經在處理，浮台的材質是百分之百可以回收，是HDPE高密度聚乙烯，環保材質，包含現在台積電的再生水用管都是這個材質的。

楊經理說，因為海象、海浪的關係，出海有些風險，工期、工時比預估多5到10倍，現在已經沒有施工，要把漂到外面的結構體盡快清除。在實驗室模擬測試以最高14公尺浪高去設計，但實際海域狀況跟實驗室數據有很大落差。主要是測試載具的耐候性，浮台上面沒有裝設太陽能板。

民眾在現場從塭豐海堤看出去，看到沙灘整片都是海上光電系統浮台至少綿延一公里，有民眾質疑，為什麼光電板要設在海上？台灣一年會有兩到三個颱風來襲。

農業處表示，颱風來襲前已要求業者做好加固、保釘措施與監測防汛作業，未料不敵颱風，浮台遭颱風摧毀，四散漂流，已要求業者停工，除了塭豐海堤、枋寮一帶，也要求業者針對林邊、東港、琉球等海域，全面清查，48小時內全部清除，且勒令停工，並提出改善計畫，經縣府同意後才可復工。

旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸。記者劉星君／攝影
旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸。記者劉星君／攝影

丹娜絲颱風 屏東縣 農業處

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