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環團批澄清湖高球場滯洪池釀積水災情 高市水利局回應了
中颱丹娜絲帶來強風豪雨，高雄市鳥松區松藝路今早嚴重積水，引發環保團體痛批「人禍」，直指澄清湖高爾夫球場滯洪池工程選址位置不當、拆除原有水池溢洪口、砍伐森林緩衝帶所致。水利局澄清，松藝路本就是易淹水路段，未來會考慮加大滯洪池溢流口規模。
森林城市協會理事長莊傑任指出，水利局新建滯洪池，不僅破壞天然緩衝帶，更導致原有排水系統被拆除改建，終釀今日松藝路積水災情，甚至大量黃土流入高雄人飲用水水源澄清湖。
莊傑任認為，現在滯洪池規畫方式，增加排水阻塞風險，未來馬路破洞塌陷，地基掏空的可能性會大大提高。呼籲水利局正視規畫錯誤，盡速變更設計，恢復原有水池溢洪口機制與森林緩衝雙重保護層。
水利局澄清，外傳挖除大面積森林並不屬實，實際施工區亦非天然林地，更未曾拆除既有溢流道，而是為強化流量控制，在箱涵口設置閘門並保留上部溢流設計，後續會再視需求檢討是否加大溢流口規模。
至於松藝路積水，水利局強調，該處地勢低窪、逕流集中，歷年來原本屬易積水路段，滯洪池設計即為改善當地排水條件，並非積水成因，未來將持續監測並強化排水與養護作業，提升整體防洪效能。
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