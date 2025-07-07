金門最大民宅修復迎里程碑 料羅吳氏六路厝舉上梁儀式

縣定古蹟、金門地區最大的傳統民宅－料羅吳氏六路大厝修復工程邁入重要階段，金門縣文化局擇吉舉行上梁儀式，由文化局長陳榮昌與金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖、吳氏宗親代表及修復團隊共同見證這一歷史時刻。工程自去年5月啟動，預計明年6月完工，未來將開放參觀。

上梁儀式簡而隆重，依循傳統流程，完成祭梁、升梁等儀式。隨著大木匠師將中脊梁穩穩放上定位，眾人齊聲引贊同唱，典禮正式告一段落。文化局指出，自古以來「房頂有梁，家中有糧」之說流傳至今，上梁象徵建築主體的完成，也代表一項工程的重要里程碑。

文化局長陳榮昌表示，料羅吳氏六路大厝具有高度歷史與建築價值，為金門地區目前所知規模最大之民宅建築。「上梁有如人之加冠」，一梁架起不只是空間的構築，更象徵地方文化再生的希望。他指出，期望透過此修復工程，能為料羅聚落注入新生機，讓地方居民重新認識、珍視自身的文化資產。

料羅吳氏六路大厝格局為雙落帶雙突歸（六路大厝）及雙護龍，為料羅吳氏家族最早的大厝建築，建築風格體現了匠人精湛的工藝。文化局指出，大厝木構造講究，牆體採穿鬪式構造，為金門地區唯一，屋內木構用量驚人，充分展現當年木工匠師的高超技藝。整體建築不僅形式豐富、符號明確，也反映出早年家族地位與生活文化，具有重要保存與教育意義。