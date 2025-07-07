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佳冬外海光電浮台遭颱風打散 沿岸堆逾1公里待收回

中央社／ 屏東縣7日電

颱風丹娜絲橫掃後，屏東佳冬鄉外海太陽光電系統浮台遍布沿岸、綿延逾1公里，屏東縣府表示，已要求業者清理並重提計畫；業者表示，颱風前已打算重新設計、正拆除中。

颱風丹娜絲掃過，佳冬鄉沿海遍布打散的太陽光電系統浮台設施，綿延逾1公里，塭豐海堤段沙灘堆積量尤其多；屏東縣政府表示，設施屬旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫。

海漁所長陳仕元告訴媒體，縣府今天一早即要求業者立即停止施工，並在48小時之內清除完畢，未來必須清理完所有海上及陸上平台構建，再重新提送計畫至縣府審查，未經審查前不得復工。

旭東環保科技公司告訴中央社記者，今年3月開始在佳冬外海設置外圍堰及浮台，總面積16萬平方公尺，由於實場測試與實驗室有落差，浮台與浮台間連結須再強化，才能承受颱風與熱帶性低氣壓；公司6月中旬即進行拆除工程，欲強化設計後再設置，1400個浮台中已回收6成左右。

旭東環保科技公司表示，近幾天海象不佳，未及於颱風前完成拆除，將儘速完成清理；經現場勘查，大部分浮台設施並無損壞，只須重新組裝，收回後可再利用。

有漁民擔心漁船航安，對此，屏東縣政府農業處表示，將會同廠商及相關單位進行全面評估，若發現設計缺陷，將要求立即修正，並督促廠商提出長遠解決方案，以免影響漁業及海洋生態。

屏東縣政府 颱風

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