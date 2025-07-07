丹娜絲颳強風狂掃高雄 環保局清潔隊動員逾千人次清疏搶通　

颱風丹娜絲來襲，帶來強勁風勢侵襲高雄，市區多處傳出路樹傾倒，路面滿是落葉、招牌等雜物，高市環保局清潔隊今天一早動員逾千人盡快搶通道路，並派員加強清理路面覆蓋物及側溝清淤，避免造成積水阻斷。

丹娜絲颱風雖未登陸，但暴風圈緊貼陸地北上，環流廣大、風雨猛烈，造成高雄沿海與山區皆出現短時強降雨與強陣風，尤其昨天深夜至今天清晨風勢最為劇烈，環保局防災小組即時掌握災情，連日持續動員人力與機具，積極路面清疏、側溝清理與障礙物排除作業。

統計至7月6日止，環保局累計動員達1187人次、車輛201輛次，主動清除路旁洩水孔1萬6097處、清疏溝蓋1萬506處，清運災後廢棄物與雜物達258.66公噸，提升排水效率、減緩多處積水風險。

今天清晨風雨稍歇，天未亮前再度派遣200人次人力全面出勤搶通主要道路，局長張瑞琿也前往現場視察關心清疏進度，她表示丹娜絲風勢驟強，多處道路因大量落葉、雜物或樹枝堵塞而難以通行，清潔隊即時處理，減少造成交通堵塞與積水風險。