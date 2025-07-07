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丹娜絲颱風過後 大樹和山光電場最新畫面曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
經過一整晚颱風風雨肆虐，今早大樹山區和山光電場已經恢復平靜。圖／高市水利局提供
經過一整晚颱風風雨肆虐，今早大樹山區和山光電場已經恢復平靜。圖／高市水利局提供

高雄大樹和山光電場大面積開發山林引發土石流隱憂，丹娜絲颱風侵台前藍綠陣營都趕赴現場檢視水土保持情況。經過一夜狂風暴雨，今早居民說「還好沒有去年山陀兒嚴重」，泥巴水宣洩正常，平安通過考驗。高市水利局表示，今早已派員巡查，野溪排水順暢。

51公頃和山光電場未依規定施作水土保持，居民擔心業者違法開發山坡地危及下游村莊安全，上月豪雨已經感受很大壓力，這次颱風又來，疑慮仍未消除。在發布陸警之前，高雄市長陳其邁，以及角逐下任市長的民進黨立委邱議瑩、國民黨立委柯志恩，先後前往光電場視察水土保持。

丹娜絲颱風昨晚從嘉義登陸，高雄市22個行政區24小時累積雨量超過200毫米。高雄山區及平地風雨都不小，很多和山居民整晚都睡不好，今早風雨停歇後前往案場巡視，居民發現，山溝全是黃泥巴水，鬆軟的土方又再度把尚未施工完成的排水管覆蓋住，所幸山洪沒有溢堤流往民宅。

和山里長吳順治說，這次丹娜絲颱風威力不如去年山陀兒颱風，豪雨沖刷山坡地，光電業者似乎有一些損失，但大水沒有流入村莊，居民都平安無事。

高市水利局表示，今日上午6點就派員巡查和山光電周邊，無明顯水土流失，野溪排水順暢且水位尚低，已無降雨。

和山光電場第二期工程已遭經濟部能源署撤銷施工許可，高市水利局要求7月23日前要將缺失改善完成。

經過一整晚颱風風雨肆虐，今早大樹山區和山光電場已經恢復平靜。圖／高市水利局提供
經過一整晚颱風風雨肆虐，今早大樹山區和山光電場已經恢復平靜。圖／高市水利局提供
高雄山區整晚風雨交加，雨水集中往光電場開設的水溝流出去。圖／居民提供
高雄山區整晚風雨交加，雨水集中往光電場開設的水溝流出去。圖／居民提供
高雄山區整晚風雨交加，大樹和山光電場的水土保持工程尚未完成。圖／居民提供
高雄山區整晚風雨交加，大樹和山光電場的水土保持工程尚未完成。圖／居民提供
高雄大樹山區整晚風雨交加，和山光電場滿地泥濘。圖／居民提供
高雄大樹山區整晚風雨交加，和山光電場滿地泥濘。圖／居民提供
高雄山區整晚風雨交加，大樹和山光電場通道泥濘。圖／居民提供
高雄山區整晚風雨交加，大樹和山光電場通道泥濘。圖／居民提供
高雄山區整晚風雨交加，大樹和山光電場流出的泥巴水注入山溝。圖／居民提供
高雄山區整晚風雨交加，大樹和山光電場流出的泥巴水注入山溝。圖／居民提供

丹娜絲颱風 和山光電場 水利局

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