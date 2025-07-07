颱風丹娜絲影響高雄逾3萬戶停電 台電派員搶修

台電高雄區處表示，颱風丹娜絲夾帶環流造成高雄停電災情，截至今天晚上10時，造成岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地區計30274戶停電，目前復電6271戶，已加派人力動員搶修。

台灣電力公司高雄區營業處今天晚上發布新聞稿指出，風雨入夜後逐漸增強，自晚上6時30分至晚上10時，共造成31條饋線跳電，事故原因多為樹竹碰觸及多起斷線，仍有24003戶停電。

台電高雄區處表示，動員147名工程人員、33輛工程車、20輛吊臂車、24輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機漏夜修復。另外，因高雄停電戶數為全台最嚴重地區，明天上午將有屏東區處4個工作班支援搶修。

台電高雄區處指出，因目前風雨仍持續增強，事故陸續出現，已加派人力動員搶修，盡可能降低影響，預計明天入夜以前完成全數復電。民眾可透過台電公司網站「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、狀況等，可查詢或通報停電資訊，也可使用「1911」客服專線。（編輯：陳正健）1140706