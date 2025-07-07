安全考量 高雄敬老卡無法租YouBike

高雄市政府本月起擴大敬老卡使用範圍，敬老點數能用於運動中心、藝文場館等，但卡片卻從未納入YouBike，相較雙北、屏東已開放敬老卡騎YouBike，有民代質疑限縮交通工具使福利明顯落後，要求研議納入，對此，市府以安全為由，暫不開放YouBike。

高雄市敬老卡每年有1200點社福點數，可用於全市運動中心、市立藝文場館，也能用於銀髮健身俱樂部入場費及課程費用，每次最高均扣50點，但卡片原本開放免費搭公車、渡輪、輕軌等，卻從未納入YouBike。

以其他縣市為例，台北市2018年起，每月有480點可騎乘YouBike，前30分鐘扣5點，新北市也於去年7月跟進，點數同樣可用於YouBike，台南敬老卡則是比照市民卡，提供YouBike2.0全時段半價優惠，非六都的屏東縣，去年也擴展敬老卡範圍，可用於往返小琉球輪船和YouBike。

高雄市議員鍾易仲認為，許多縣市已陸續開放敬老卡、愛心卡能租借YouBike，但高雄仍未開放，導致市民在交通選擇上受限制，福利明顯落後，要求市府研議擴大使用範圍。

高雄新興區陳姓長者表示，住家附近只有YouBike站，卻無法使用敬老卡租借，她只好選擇走路到最近的捷運站，相當不便；但有另名八旬老翁說，身體退化、肢體不便之下根本不敢騎腳踏車，政府不開放也是考量安全，能夠體諒。

高雄市社會局表示，敬老卡目的為增進長輩及身障者社會參與及減少其自駕風險，使用範圍以大眾運輸和促進社會參與為主，且依交通部統計，自行車是高雄市老人道安事故量第3名，因此敬老卡仍暫不納入開放YouBike，希望鼓勵長輩使用大眾運輸工具安全出行。

此外，台南有議員近期建議南市府敬老卡提供每月1千元計程車車資補助，以增加使用範圍；南市社會局回應，台南老年人口逾37萬人，截至5月底已發放25萬6235張敬老卡，可免費無限次數搭乘南市公車及小黃公車，搭乘外縣市公車、捷運及輕軌，也可享有半價優惠，是否要增加搭乘補助，將評估整體財政狀況後研議。