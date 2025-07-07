星期評論／高雄野犬襲人悲劇 浮濫愛心餵養是幫凶

高雄永安區76歲蔡姓老翁近日海泳時遭遊蕩犬攻擊奪命，湛藍海水瞬間被鮮血染紅，悲劇駭人聽聞。此事發生之際，竟仍有民眾暗夜到海濱丟棄雞骨餵狗，若說老翁之死是遊蕩犬逞凶，那浮濫的「愛心餵養」行為恐怕就是幫凶。

永安區永新漁港鑽石沙灘因老翁被遊蕩犬群攻致死，成為恐慌之地。其實，當地野狗流竄是生活日常，玄德宮土地公廟附近即曾發生傷人事件，上月25日又有一男被咬下耳朵，3日7旬蔡姓老翁則不幸殞命。事件傳開，人心惶惶，連泳客都帶棍棒游泳，畫面極其諷刺。

遊蕩犬為何獸性大發，成了奪命殺手？據研究，生活在野地或自由放養的犬隻，爭資源或爭地盤時都具強烈攻擊性。義大利、印度等國早就正視人犬衝突問題，立法防範，台灣卻始終束手無策。

至今，高雄永新漁港遊蕩犬依舊在沙灘、漁港逗留，成為危及居民安全的不定時炸彈。遺憾的是，蔡姓老翁剛因狗群圍攻喪命，有民眾仍繼續趁夜餵養遊蕩犬，其中一名「愛媽」拎一大包雞骨頭、內臟供浪犬飽餐，餵食行為至少被抓包3次，殊不知遊蕩犬尚未完全絕育之下，這種自詡為善的「愛心餵養」行為，只會助長遊蕩犬繁殖，甚至成為奪走無辜人命的「利刃」。

義大利人愛狗如命，世人皆知，早年因街犬攻擊事件演成城市危機，政府為此著手取締非法餵食行為。

印度在20多年前禁止撲殺，反而造成街犬數量激增，狂犬病蔓延，因絕育趕不上犬隻繁衍速度，一度屠狗聲浪四起，形成高度社會衝突，最後最高法院裁定禁止隨意餵食街犬，從源頭杜絕。

台灣目前施行「零撲殺」政策，但捕犬、絕育作業勞師動眾，動物收容中心早已狗滿為患，媒合送養也緩不濟急，若再不正視國際經驗，盡快立法輔以重典，導正國人浮濫餵養遊蕩犬的行為，遏止犬患擴大，悲劇恐不斷上演，請問，「愛狗人士」於心何忍？