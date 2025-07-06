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台電金門區處45人、15輛車全待命　嚴陣戒備丹娜絲颱風

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
颱風丹娜絲來勢洶洶，台電金門區營業處今天共整備45名工程人員及15輛工程車等人車待命支援，嚴陣以待，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電站進行巡視，全面完成颱風整備。圖／台電提供
颱風丹娜絲來勢洶洶，台電金門區營業處今天共整備45名工程人員及15輛工程車等人車待命支援，嚴陣以待，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電站進行巡視，全面完成颱風整備。圖／台電提供

颱風丹娜絲已從輕颱轉中颱，台電金門區營業處為防範風雨可能帶來的災害，今天共整備45名工程人員及15輛工程車等人車待命支援，嚴陣以待，今天除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電站進行巡視，並完成發電機及抽水機測試，盼全面完成颱風動員整備。

台電金門區營業處指出，此次共整備45名工程人員及15輛工程車待命支援，並調派5輛吊臂車、6輛昇空車、14台發電機、9台抽水機及1台挖土機，除強化變電站巡視外，也完成發電機與抽水機的測試，全面提升應變效率。針對容易引發災損的路樹與懸掛物，已加強修剪與清除，以降低停電風險。

台電金門區營業處表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

若發生停電，民眾可利用台電網站「颱風停復電資訊」專區查詢或通報，亦可撥打1911客服專線或金門區處電話082-325506。台電也說明，配電自動化系統能即時掌握停電區域，將依「變電所→主幹線→分歧線」原則進行搶修，優先恢復公用設施電力，籲請民眾耐心配合，共同防範災害發生。

台電金門區營業處今天共整備45名工程人員及15輛工程車等人車待命支援，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電站進行巡視。圖／台電提供
台電金門區營業處今天共整備45名工程人員及15輛工程車等人車待命支援，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電站進行巡視。圖／台電提供

丹娜絲颱風 停電 台電 金門

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