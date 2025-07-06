聽新聞
0:00 / 0:00
丹娜絲暴風圈入侵！高雄多區電線遭破壞 鳥松上千戶停電中
中央氣象署對中度颱風丹娜絲持續發布海上、陸上颱風警報，今天下午丹娜絲暴風圈已進入台灣南部陸地及澎湖，南部地區風雨逐漸增大，高雄各地陸續傳出強風強雨導致電線斷掉、供電饋線瞬跳等事，造成鳥松區上千戶停電、旗津區700多戶停電，目前已有3區發生停電。
有民眾駕車目睹鳥松區松埔路上整排電線桿突然冒出大片電光，行車記錄器也拍下大片閃光畫面，民眾當時嚇得大喊。台電鳳山區處說明，鳥松區松埔路及神農路附近一帶受丹娜絲颱風影響，17時03分時發生斷線事故，共有1112戶受影響停電，目前已派員前往搶修，預計20時恢復供電。
台電高雄區處則說明，高雄市旗津區實踐里停電一帶，17時57分38秒因颱風影響，發生供電饋線瞬跳事故，共有778戶受影響，目前供電正常。稍候台電會派員查修確認事故原因。據了解，岡山區劉厝里、協合裡稍早也傳出停電事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言