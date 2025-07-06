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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

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丹娜絲暴風圈入侵！高雄多區電線遭破壞 鳥松上千戶停電中

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
鳥松區松埔路及神農路附近一帶受丹娜絲颱風影響，17時03分時發生斷線事故，共有1112戶受影響停電。圖／台電提供
鳥松區松埔路及神農路附近一帶受丹娜絲颱風影響，17時03分時發生斷線事故，共有1112戶受影響停電。圖／台電提供

中央氣象署對中度颱風丹娜絲持續發布海上、陸上颱風警報，今天下午丹娜絲暴風圈已進入台灣南部陸地及澎湖，南部地區風雨逐漸增大，高雄各地陸續傳出強風強雨導致電線斷掉、供電饋線瞬跳等事，造成鳥松區上千戶停電、旗津區700多戶停電，目前已有3區發生停電。

有民眾駕車目睹鳥松區松埔路上整排電線桿突然冒出大片電光，行車記錄器也拍下大片閃光畫面，民眾當時嚇得大喊。台電鳳山區處說明，鳥松區松埔路及神農路附近一帶受丹娜絲颱風影響，17時03分時發生斷線事故，共有1112戶受影響停電，目前已派員前往搶修，預計20時恢復供電。

台電高雄區處則說明，高雄市旗津區實踐里停電一帶，17時57分38秒因颱風影響，發生供電饋線瞬跳事故，共有778戶受影響，目前供電正常。稍候台電會派員查修確認事故原因。據了解，岡山區劉厝里、協合裡稍早也傳出停電事故。

鳥松區松埔路及神農路附近一帶受丹娜絲颱風影響，17時03分時發生斷線事故，共有1112戶受影響停電。圖／台電提供
鳥松區松埔路及神農路附近一帶受丹娜絲颱風影響，17時03分時發生斷線事故，共有1112戶受影響停電。圖／台電提供

丹娜絲颱風 停電 台電 氣象署 高雄市

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