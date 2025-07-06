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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

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影／南迴公路爆發土石泥流 大溪、南興兩路段交通受阻

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台9線405 公里又700公尺大溪路段發生土石泥流，南下車道無法通行。圖／公路局提供
台9線405 公里又700公尺大溪路段發生土石泥流，南下車道無法通行。圖／公路局提供

中度颱風丹娜絲襲台，今天下午中央氣象署針對高雄市山區、屏東縣、台東縣發布大豪雨特報，南迴公路雨勢驚人，台9線405 公里大溪路段在傍晚時分發生土石泥流，南下車道無法通行，公路局緊急封閉車道後，改調撥北上車道單線雙向通行，另在台9線425公里南興路段也實施交通管制。

台東山區出現豪雨等級，今天下午5時，台9線405 公里又700公尺大溪路段發生土石泥流，泥流占用南下車道，公路局人員開放北上單線雙向通行。工務段指出，廠商已進場搶修，預計今晚9時可將土石泥流清理完成。

大武工務段指出，考量邊坡經降雨後易誘發落石、土石泥流等災害，今天下午6時起，台9線425公里又100公尺南興路段實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

台9線425公里又100公尺南興路段實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。圖／公路局提供
台9線425公里又100公尺南興路段實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。圖／公路局提供

台東 豪雨 車道

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