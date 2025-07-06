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氣象署發布「強風告警」 澎湖陣風將達14級以上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝
澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝

丹娜絲直撲澎湖，中央氣象署今晚6時22分許針對澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉等處發出「強風告警」訊息，指颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，籲請民眾要進入堅固建築物，遠離高架道路、鷹架或可被強風吹起物品。

澎湖縣消防局今晚公布中央氣象署發布的強風警訊內容，並提供離島七美漁港的現況，只見停泊在漁港避風的漁船隨海浪搖晃，影片背景傳來的風聲颼颼叫，依稀可感受到強風的威力。

氣象署發布的強風訊息指出，這波強風估計持續至晚間10時15分許；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。

氣象署呼籲民眾應立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應盡速掩蔽。

澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝
澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝
中央氣象署今晚針對澎湖發布強風告警。圖／澎湖縣消防局提供
中央氣象署今晚針對澎湖發布強風告警。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝
澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝
澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝
澎湖受丹娜絲颱風暴風影響，停泊離島七美漁港避風的漁船隨海浪搖晃，港邊風聲颼颼叫。記者石秀華／翻攝

丹娜絲颱風 氣象署 澎湖縣

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