氣象署發布「強風告警」 澎湖陣風將達14級以上

丹娜絲直撲澎湖，中央氣象署今晚6時22分許針對澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉等處發出「強風告警」訊息，指颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，籲請民眾要進入堅固建築物，遠離高架道路、鷹架或可被強風吹起物品。

澎湖縣消防局今晚公布中央氣象署發布的強風警訊內容，並提供離島七美漁港的現況，只見停泊在漁港避風的漁船隨海浪搖晃，影片背景傳來的風聲颼颼叫，依稀可感受到強風的威力。

氣象署發布的強風訊息指出，這波強風估計持續至晚間10時15分許；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。