丹娜絲襲高雄「原訂停水作業改期」 4900戶明正常供水

高雄市鳳山淨水廠原預計明天做例行檢驗，鄰近的4個產業園區將停水11小時，周邊民宅3里共4900戶將減壓供水，但自來水公司今日表示，考量丹娜絲颱風來襲，避免用戶在颱風期用水不便，鳳山淨水場年度電氣設備檢驗將延後施作。

鳳山淨水場因每6個月檢驗一次，每年需停電檢驗一次，自來水公司原預計7日早上8時起壓降至下午5點、工業用水停水至下午7點，影響供水時間總計9小時(工業11小時)，停水區域包括大發、林園、臨海產業園區及和發產業園區大發基地，降壓區域包括小港區龍鳳里、鳳鳴里、前鎮區鎮北里（含前鎮科技產業園區）。

但自來水公司第七區管理處今日表示，受丹娜絲颱風來襲影響，因後續南部風雨加劇恐影響施工安全，且考量颱風期間避免用戶用水不便，原訂7月7日辦理「鳳山淨水場年度電氣設備檢驗」將延後施作，後續停水施工時間將另行通知。