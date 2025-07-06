颱風逼近！屏東百貨公司宣布營業至下午5時 麵包店瞬間搶購一空

丹娜絲颱風來襲，屏東縣今日放颱風假，但南北風雨差異大，恆春半島豪雨不斷，屏東市區卻沒什麼風雨，百貨公司也未停業，中午過後湧入大量人潮。不過隨著颱風逼近，擔心風雨加大，屏東太平洋百貨及屏東環球百貨均宣布營業至下午5時。

屏東太平洋百貨表示，今天原本就是假日，正好又遇上颱風假，早上不少民眾仍在觀望，百貨公司剛開門營業後人潮並未如以往假日多，不過到了中午用餐時間前人潮就開始湧入了，不少民眾都前來用餐並購物。

隨著颱風的逼近，擔心晚上風雨增大，業者表示，顧客及同仁們的安全，屏東太平洋百貨、屏東驛站商場、潮州驛站商場將營業至下午5時，部份專櫃包括屏東驛站商場1樓萊爾富，及潮州驛站商場2樓萊爾富，正常營業晚上11時；潮州驛站商場肯德基，正常營業至晚上9時半、健身工廠正常營業至凌晨0時。