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屏東港口溪溢堤 水利署：與牡丹水庫放水無關

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
颱風來襲，牡丹水庫5日晚間9時起進行調節性排水，最高排水量達每秒5.5立方公尺。圖／民眾提供
颱風來襲，牡丹水庫5日晚間9時起進行調節性排水，最高排水量達每秒5.5立方公尺。圖／民眾提供

丹娜絲颱風來襲，外圍環流已為屏東帶來強降雨，滿州鄉港口溪溢堤淹沒農田，遭外界指稱原因是牡丹水庫今天排水所致，經濟部水利署澄清，水庫因應降雨所致水位上升，已於7月5日晚間9時啟動調節性放流作業，牡丹水庫排放水流入四重溪流域，與滿州港口溪流域並無匯流或直接關聯。

水利署表示，港口溪為屏東縣政府主管之縣管河川，流經墾丁國家公園範圍，該地區考量其生態敏感與景觀價值，長期採取順應自然之治理，以低度干預為原則，未採傳統工程化整治方式，避免破壞當地自然地形與生態系，相關水文變化與積淹水情形，已由地方政府依災害應變機制辦理處置。

水利署提醒，面對極端氣候增加帶來的局部強降雨風險，署內及所屬單位將持續與地方政府保持密切聯繫，強化監測與預警作業，並就水庫調節、河川疏濬與排水改善等工作審慎規劃執行，確保整體防洪安全。

丹娜絲颱風 屏東縣政府 強降雨 水利署 水庫

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