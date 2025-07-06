颱風來襲高雄山區恐有豪雨 台27線部分路段封閉
高雄市山區共發布土石流黃色警戒69條及大規模崩塌黃色警戒2處，保全戶1797人，市府下午1時40分完成預防性撤離。另外，台27線中興至大津路段有受災風險，不排除實施預警性封閉。
截至下午4時，農業部農村發展及水土保持署持續發布高雄市那瑪夏、六龜、桃源及茂林等4區23里共計69條土石流黃色警戒，以及六龜、茂林等2區2里共計2處大規模崩塌黃色警戒。
高雄市水利局表示，市府依據土石流黃色警戒及大規模崩塌黃色警戒，要求六龜、桃源、那瑪夏、茂林等區，合計保全戶1797人，包含尚未發布大崩塌黃色警戒的桃源區寶山里保全戶65人，已於今天下午1時40分完成預防性撤離。
此外，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段發布訊息表示，經研判中央氣象署水情情資，預測高雄山區將有豪雨以上發生機率，台27線中興至大津路段有受災風險，不排除將實施預警性封閉。
高雄市長陳其邁今天下午也前往桃源區視察明霸克露橋，及前往桃源區勤和里活動中心關心山區居民預防性撤離情況。
至於高雄市區因上午風雨不大，百貨公司及電影院照常營業，紛紛湧現人潮，下午一度風雨增強，但也數次出現風雨停歇的空檔，各地尚未傳出災情。
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