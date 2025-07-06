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獲善心企業助力 高市早產兒成長關懷協會終於有「家」了
社團法人高雄市早產兒成長關懷協會創設7年，在企業協助下終於有「家」了。營運據點設在鹽埕區「塩埕序」大樓店面，將開辦早產兒親職課程、講座，陪伴早產兒家庭走過艱辛照護的歲月。
高雄長庚兒童醫院內科部教授陳志誠與一群早產兒家長志工，7年前共同成立「社團法人高雄市早產兒成長關懷協會」，但始終無實質營運據點，今年在寶象建設善心協助下，落腳「塩埕序」大樓，早產兒家庭終於有個相互扶持的正式家園。
據國健署統計，2022年台灣早產兒發生率為10.56%，10年來成長1.5%，每10名新生兒約有1個是早產兒，對許多產下早產兒的新手父母來說，照護工作成為嚴峻挑戰。
陳志誠醫師說，他看過太多早產兒家長經歷的徬徨無助，期許透過經驗傳承，能手把手幫助更多早產兒家庭。7年來，協會成員與志工們不斷付出，真誠相互陪伴，去年也開辦一連串音樂律動、繪本共讀、感覺統合評估、親職教育等活動，大家堅信「孩子的笑容，會是最動人的問候」。
「城市發展需要一群人、一群企業一起努力」，寶象建設總經理凃耀斌說，經早產兒家長牽線，寶象了解到早產兒家庭的辛苦，也看見早產兒成長關懷協會長年的付出，因此決定共襄盛舉，助力一把，「這條充滿挑戰的路上，每一分支持對早產兒家庭而言，都是一份希望」。
有了全新的營運據點，早產兒成長關懷協會將會推出早產兒發展篩檢評估及心理、職能、感覺統人合等訓練課程，並協助媒合早產兒家庭與具專業受訓練月嫂，陪伴更多早產兒家庭度過艱辛。
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