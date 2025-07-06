高雄敬老卡功能輸雙北！「無法騎Youbike」 社會局：暫不考慮
高雄市今年7月將敬老卡擴大使用範圍，從原本補助大眾運輸工具之外，擴增至能使用敬老點數至運動中心和藝文場館，但卡片發放多年，卻從未納入「騎乘Youbike」功能，雙北、屏東已開放敬老卡騎Youbike，民代指敬老卡初衷是鼓勵長者外出、參與社會，但限縮交通工具使福利明顯落後，要求社會局盡早研議納入。
高雄市今年7月將敬老卡每年1200點社福點數擴大使用範圍，可用於全市運動中心、市立藝文場館，也能用於銀髮健身俱樂部入場費及課程費用，每次最高均扣50點，但卡片原本開放免費搭公車、渡輪、輕軌等，卻從未納入Youbike。
台北市2018年已將敬老卡升級，每月480點可騎乘YouBike，前30分鐘扣5點，新北市去年7月跟進，點數同樣可用於YouBike，而桃園、台中市考量長輩事故率偏高，並未開放，台南敬老卡則是比照市民卡，提供YouBike2.0全時段半價優惠。
非六都的屏東縣去年10月宣布敬老卡擴大至運動中心、往返小琉球輪船和YouBike，每月500點能騎YouBike前30分鐘免費，電動輔助車前30分鐘只扣10點。高雄市議員鍾易仲表示，許多縣市已陸續開放敬老卡、愛心卡能租借YouBike，但高雄仍未開放，導致市民在交通選擇上受限制，福利明顯落後。
一名高雄新興區陳姓長者表示，住家附近只有Youbike站，卻無法使用敬老卡租借，她只好選擇走路到最近的捷運站，相當不便；但有另名八旬老翁說，身體退化、肢體不便之下根本不敢騎腳踏車，政府不開放也是考量安全，能夠體諒。
高市社會局表示，敬老卡目的為增進長輩及身障者社會參與及減少其自駕風險，使用範圍以大眾運輸和促進社會參與為主，依交通部統計，自行車是高雄市老人道安事故量第3名，因此敬老卡仍暫不納入開放Youbike，希鼓勵長輩使用大眾運輸工具安全出行。
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