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暴風圈今晚逼近金門　縣府應變中心一級開設全面防颱

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣災害應變中心於今日上午9時提升為一級開設，縣長陳福海（左）要求各局處首長應親赴轄區巡視重點區域，不能流於書面應付。圖／金門縣府提供
金門縣災害應變中心於今日上午9時提升為一級開設，縣長陳福海（左）要求各局處首長應親赴轄區巡視重點區域，不能流於書面應付。圖／金門縣府提供

輕度颱風「丹娜絲」來襲，金門氣象站預估其暴風圈將於6日晚間至7日上午影響本縣，24小時累計雨量可達50至100毫米，平均風力5至6級，陣風8至9級，海面浪高逾3米，沿海地區並有長浪與海水倒灌風險，呼籲民眾避免前往海邊活動。

金門縣災害應變中心已於昨晚間8時三級開設，今日上午9時提升為一級，縣長陳福海率各局處首長主持防颱工作會報，並與中央災害應變中心進行視訊連線，會中由行政院長卓榮泰主持，並聽取金馬澎及南部縣市整備情形。陳福海向院長報告金門縣防汛沙包、抽水機預置及關懷弱勢族群等作為，並提出兩項需求：一是離島電力與通訊管線地下化進度亟需加速；二是災前應預置台電、中華電信人車進駐，以應對突發災情。

應變會報中，消防局說明各單位依歷次颱風經驗加強防範，台電與中華電信進行電纜巡檢、社政單位聯繫獨居長者與特殊關懷對象，觀光處發布海空交通管制資訊。縣府並公告全縣海岸線、太武山及各湖庫列為管制區，無通行證者不得進入，違者將依災害防救法處以5萬至25萬元罰鍰。

交通方面，小三通與台金航線今日全天停航，明（7）日視天候決定復航與否。金門大橋方面，風力達標將分級限制各類車輛與行人通行，觀光處透過「金門大橋即時網」及CMS系統即時發布資訊。

秘書長陳世保提醒，各單位應加強排水設施巡檢與清淤，防止落葉與布袋蓮淤積導致積水，另外轄內各路段也應派員巡查排水孔及管道，即時清除阻塞物，請工務處會同鄉鎮公所加強清理。

陳福海表示，各局處首長應親赴轄區巡視重點區域，不能流於書面應付，並指示工務處彙整易淹水地點改善計畫，納入明年度預算規畫。對於施工圍籬與廣告設施鬆動未改善者，縣府將研議制定罰則。

他最後強調，防颱是團隊作戰，應變工作須持續滾動修正，提升效能，目標是將災害損害降至最低，讓金門成為安全宜居、防災韌性的島嶼。

金門縣災害應變中心於今日上午9時提升為一級開設，縣長陳福海表示，防颱是團隊作戰，應變工作須持續滾動修正，提升效能，目標是將災害損害降至最低。圖／金門縣府提供
金門縣災害應變中心於今日上午9時提升為一級開設，縣長陳福海表示，防颱是團隊作戰，應變工作須持續滾動修正，提升效能，目標是將災害損害降至最低。圖／金門縣府提供
金門縣災害應變中心已於昨晚間8時三級開設，今日上午9時提升為一級，縣長陳福海率各局處首長主持防颱工作會報，並與中央災害應變中心進行視訊連線，會中由行政院長卓榮泰主持。圖／金門縣府提供
金門縣災害應變中心已於昨晚間8時三級開設，今日上午9時提升為一級，縣長陳福海率各局處首長主持防颱工作會報，並與中央災害應變中心進行視訊連線，會中由行政院長卓榮泰主持。圖／金門縣府提供
金門縣災害應變中心於今日上午9時提升為一級開設，縣長陳福海（左三）率各局處首長主持防颱工作會報。圖／金門縣府提供
金門縣災害應變中心於今日上午9時提升為一級開設，縣長陳福海（左三）率各局處首長主持防颱工作會報。圖／金門縣府提供

金門大橋 陳福海 颱風

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