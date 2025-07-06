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恆春半島大雨 滿州民宅淹水港口溪暴漲 牡丹水庫調節排水

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣滿州鄉大雨導致部分住家及農田積水，水流像小瀑布一樣急。翻攝自滿州鄉公共事務討論平台臉書
屏東縣滿州鄉大雨導致部分住家及農田積水，水流像小瀑布一樣急。翻攝自滿州鄉公共事務討論平台臉書

丹娜絲颱風來襲，為恆春半島帶來大雨，屏東縣牡丹鄉、滿州鄉累積雨量驚人，多處已超過300毫米，大雨致使多處住家、農田傳出積淹水災情，滿州港口溪也傳溢堤淹沒農田；牡丹水庫畜水量也近90%，昨天晚間9時起進行調節性排水。

根據中央氣象署資料，截至中午12時40分，全台累積雨量前8名都超過300毫米，全部都在恆春半島的牡丹鄉及滿州鄉，其中最高為牡丹鄉牡丹村394毫米，另外包括壽卡、高士、池山、旭海、九棚等地累積雨量均超過300毫米。

滿州鄉大雨導致部分住家及農田積水，滿州鄉港口村橋頭路水灌入民宅，從高處流向低處，水流像小瀑布一樣急，民眾也抱怨水溝裡的水都淹進房子裡，一到下雨就心驚膽顫，淹水淹到會怕。另外滿州鄉港口溪溪水暴漲，溢堤淹沒部分農田，鄉公所密切關注中。

大雨則為牡丹水庫帶來好消息，截至今日上午11時，有效蓄水量已達88.3%，較昨日上升6.97%，因此自昨日晚間9時起進行調節性排水，最高排水量達每秒5.5立方公尺，水利署表示，將持續監控雨勢動態調整放水量。

滿州鄉港口溪溪水暴漲，溢堤淹沒部分農田，鄉公所密切關注中。圖／民眾提供
滿州鄉港口溪溪水暴漲，溢堤淹沒部分農田，鄉公所密切關注中。圖／民眾提供
屏東縣滿州鄉大雨導致部分住家積水。翻攝自滿州鄉公共事務討論平台臉書
屏東縣滿州鄉大雨導致部分住家積水。翻攝自滿州鄉公共事務討論平台臉書
牡丹水庫昨日晚間9時起進行調節性排水，最高排水量達每秒5.5立方公尺。圖／民眾提供
牡丹水庫昨日晚間9時起進行調節性排水，最高排水量達每秒5.5立方公尺。圖／民眾提供
屏東縣滿州鄉大雨導致部分住家及農田積水，水流像小瀑布一樣急。翻攝自滿州鄉公共事務討論平台臉書
屏東縣滿州鄉大雨導致部分住家及農田積水，水流像小瀑布一樣急。翻攝自滿州鄉公共事務討論平台臉書

恆春 水庫 雨量

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