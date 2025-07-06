恆春半島大雨 滿州民宅淹水港口溪暴漲 牡丹水庫調節排水

丹娜絲颱風來襲，為恆春半島帶來大雨，屏東縣牡丹鄉、滿州鄉累積雨量驚人，多處已超過300毫米，大雨致使多處住家、農田傳出積淹水災情，滿州港口溪也傳溢堤淹沒農田；牡丹水庫畜水量也近90%，昨天晚間9時起進行調節性排水。

根據中央氣象署資料，截至中午12時40分，全台累積雨量前8名都超過300毫米，全部都在恆春半島的牡丹鄉及滿州鄉，其中最高為牡丹鄉牡丹村394毫米，另外包括壽卡、高士、池山、旭海、九棚等地累積雨量均超過300毫米。

滿州鄉大雨導致部分住家及農田積水，滿州鄉港口村橋頭路水灌入民宅，從高處流向低處，水流像小瀑布一樣急，民眾也抱怨水溝裡的水都淹進房子裡，一到下雨就心驚膽顫，淹水淹到會怕。另外滿州鄉港口溪溪水暴漲，溢堤淹沒部分農田，鄉公所密切關注中。