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高雄下午4點過後風力增強 連鎖超市貨架「空蕩蕩」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
颱風來襲，連鎖超市搶購人潮太多，蔬果類貨架空蕩蕩。圖／讀者提供
颱風來襲，連鎖超市搶購人潮太多，蔬果類貨架空蕩蕩。圖／讀者提供

丹娜絲颱風步步逼近，高雄市今天放颱風假，高府防災應變中心提醒，3天總雨量平地預測500毫米、山區近600毫米，下午4點起風雨增強。為做好防颱準備，今早許多市民趕往傳統市場超市搶購新鮮蔬果，超市滿滿人潮、貨架卻空蕩蕩，業者來不及補貨，十分傻眼。

市府指出，預估高雄3天總雨量，平地500毫米，在山區可能近600毫米，中午過後雨勢會逐漸加大，尤其在下午4點開始，風勢雨勢也會逐漸地加大。

市長陳其邁提醒在海邊、溪邊、山區活動民眾要小心，並要求警察局，若海邊活動民眾不願被勸離，將會立刻開罰。

今天上午高雄風雨不大，僅出現零星降雨，不少市民外出準備民生物品。張姓市民說，他趁風雨加劇前出門搶各式糧草抗颱，「風未到，零售價先漲」，傳統市場很多葉菜類漲一至兩成。

張姓市民說，除傳統市場葉菜漲價外，轉往超市更誇張，只見蔬菜專區一片空盪盪，連平日貨源充足的金針菇也被搶光光，只能晚點再跑一趟超市。

傳統市場 超市 颱風假

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