金門青年國樂奏響南洋 文化巡演獲僑界肯定議會贈程儀

金門青少年國樂團近日赴東南亞進行文化巡演，足跡遍及新加坡、馬來西亞與汶萊，所到之處皆獲當地僑界熱烈歡迎與高度肯定。前日晚間在馬來西亞吉隆坡舉行巡演餐敘，金門縣議員吳佩雯也代表議長洪允典親赴現場，致贈象徵鼓勵與慰問的程儀，由金城國中、金湖國中兩校學生代表接受，場面溫馨感人。

金門青少年國樂團在馬來西亞吉隆坡舉行巡演餐敘，現場氣氛溫馨感人。金門縣議會由議員吳佩雯代表洪允典議長出席，致贈象徵鼓勵與慰問的程儀，由學生代表接受，感謝師生們在海外辛勤演出，並期勉持續精進、勇敢追夢。

餐敘由馬來西亞僑界重要人士潘斯里拿汀斯里陳開蓉與丹斯里拿督斯里楊肅斌設宴款待，展現僑界對金門子弟的深厚情誼，雖然陳開蓉女士因故未克親自出席，特派馮秘書代表致意，誠意十足、情感真摯，流露濃濃鄉情。

吳佩雯表示，這群孩子們代表的不只是音樂的美好，更是金門的精神與文化。在海外舞台上，他們用音符傳情，讓僑胞感受到故鄉的溫度，也讓世界看見金門的光彩。她也代表洪議長轉達縣議會的肯定與祝福，盼學子持續傳承文化、勇敢築夢。

據了解， 巡演自新加坡金門會館揭開序幕，獲得方耀明主席與僑界嘉賓盛情接待；接續前往馬來西亞雪蘭莪州巴生金門會館，受到陳良吉主席與多位僑領熱情款待；最後一站昨抵達汶萊福建會館，為濃厚鄉情中劃下圓滿句點。

此次巡演曲目，金門青少年國樂團結合傳統與創新，包括振奮人心的《金僑在洋》與溫潤動人的《花好月圓》，不僅彰顯金門文化的厚實底蘊，也讓青春能量在音符間綻放，觀眾掌聲此起彼落，場場感動人心。