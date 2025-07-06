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影／丹娜絲直撲高雄美濃鄉親忙裝防水閘門 防去年凱米颱風淹到脖子

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
去年凱米颱風帶人驚人雨量，店家淹怕了，今天停業一天，在大雨來襲前裝防水閘門。記者徐白櫻／攝影
去年凱米颱風帶人驚人雨量，店家淹怕了，今天停業一天，在大雨來襲前裝防水閘門。記者徐白櫻／攝影

去年7月凱米颱風重創高雄，美濃鬧區淹成水鄉澤國，最深處達160公分。今年夏天第一個具威脅性颱風丹娜絲襲台，居民不敢大意，今早紛紛在住家及店門口裝上防水閘門。業者說，氣象預報可能帶來600毫米降雨，這次不防範不行，希望不要淹水

受輕颱丹娜絲影響，高雄市府宣布今天停止上班上課一天，雖逢放暑假以來的第一個周末，美濃粄條街一帶不少店家關門休息，也有人忙著為住家及店面裝上防水閘門。

「去年凱米颱風淹到脖子，怎能不裝？」劉姓餐飲業者用手比著自己的脖子，淡定述說去年淹水慘況，當時淹水高度遠超過防水閘門高度。

他說，氣象預報此次颱風可能帶來600毫米雨量，這個雨量很危險，今天原本是營業日，市府宣布今天放颱風假，他不敢讓員工冒險上班，索性停業一天，讓大家在家做好防颱準備。

去年淹怕了，美濃店面已經早早裝好防水閘門。記者徐白櫻／攝影
去年淹怕了，美濃店面已經早早裝好防水閘門。記者徐白櫻／攝影

凱米颱風 淹水 雨量

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