丹娜絲直撲高雄預估山區雨量達600毫米 陳其邁下令撤山區1777人

丹娜絲颱風直撲高雄而來，高雄市長陳其邁今天上午8時主持災害應變會議，會後受訪指出，預估丹娜絲下午4時30分暴風半徑會登陸高雄，預估山區雨量將超過5、600毫米的雨量，已下令針對土石流潛勢區域，包括六龜、桃源、那瑪夏等區預防性撤離1777人。

陳其邁表示，丹娜絲下午4時30分暴風半徑會登陸高雄，風雨在中午過後逐漸加強，預估從今天晚上八點持續到明天早上八點，呼籲民眾做好防颱準備。

陳其邁指出，指揮中心決議在今天中午針對土石流潛勢區域，包括六龜、桃源、那瑪夏、茂林等地做預防性撤離，他已下令山區1777人先預防性撤離；山區活動在中午前完成撤離。

由於此次丹娜絲颱風路徑逐漸往東北靠近台灣方向移動，陳其邁表示，丹娜絲對高雄的影響會逐漸加大，預估3天總雨量平地會有500毫米雨量，山區將近有5、600毫米的雨量。

陳其邁強調，下午4點以後，高雄風雨會加大，特別提醒民眾勿在海邊、山區活動，已請警方若發現有民眾在海邊活動予以勸離，若不接受將立刻開罰；此外，也請水利局和工務局注意工區、工地施工狀況，包括抽水機、水閘門、沙包都備妥，請民眾做好防颱準備。