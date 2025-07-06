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丹娜絲颱風陸上警戒新竹以南全納入 影響最大時間曝

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丹娜絲襲高雄釀海陸空交通異動 捷運降速調整班距

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
丹娜絲颱風來襲，昨晚發佈陸上颱風警報，南部地區預測將出現局部大雨，高雄市今日停課標準，全市交通大異動。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風來襲，昨晚發佈陸上颱風警報，南部地區預測將出現局部大雨，高雄市今日停課標準，全市交通大異動。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風來襲，昨晚發布陸上颱風警報，南部地區預測將出現局部大雨，高雄市今日停課停課，全市交通大異動，包括山區和觀光公車全面停駛，YouBike也停止營運，捷運、輕軌則降速和調整班距，小港機場多條國內外航線受影響；交通局已開放全市305處臨時停車處所，全市路邊及公營路外平面停車場今日均暫停收費。

高雄市捷運班距改為15分鐘，深夜時段班距20分，捷運公司會視風雨狀況調整營運模式，而輕軌自中午12點前班距改為20分，12點後將另行宣布，另外捷運高架、平面段和輕軌全線視風力降速或暫停行駛。往返旗津和鼓山、前鎮和中洲的渡輪今日則視風雨情況間歇性開航。台鐵則上午班次維持正常行駛，下午將視風雨狀況另行公布。

空中部分，立榮航空、華信航空宣布今日國內航線全部停飛；國際航線長榮航空宣布高雄航線取消、中華航空則有多班取消或異動，旅客出發前可至航空公司查詢。

高雄市公車部分，營運時段以早上8點至晚上7點為主，並採颱風、豪雨班表行駛為原則，若平均風力達7級以上或視路況停駛，山區及觀光公車路線則全面停駛，偏鄉地區的公車式小黃也全面停駛；交通局表示，在駕駛長判斷無停靠安全疑慮下，原則採隨招隨停方式上下客，民眾可於搭車前電洽公車路線業者或查詢高雄市公車動態系統。

此外高雄市YouBike今日全面停止營運，恢復營運時間將視風雨情況另行公告。而全市路邊及公營路外平面停車場今日暫停收費，開放紅黃線停車至明日早上6點30分，同時開放305處臨時停車處所和中都、願景橋供緊急停放至明日早上6點30分；交通局強調。停車需以不影響交通、人車行進及避選樹旁停車為前提。

公路部分，台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏~五里埔)路段、台20臨1050K~44K(梅山口至向陽)路段、台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興)路段，均在昨日晚間10點實施預警性道路封閉。南區養護工程分局表示，經中央氣象署水情預測高雄市山區會有豪雨以上降雨發生，考量山區坍方落石道路受損風險提高，提前實施封閉。

高雄市山區和觀光公車全面停駛，YouBike也停止營運，捷運、輕軌則降速和調整班距，小港機場多條國內外航線受影響。圖／翻攝自高雄市交通局臉書
高雄市山區和觀光公車全面停駛，YouBike也停止營運，捷運、輕軌則降速和調整班距，小港機場多條國內外航線受影響。圖／翻攝自高雄市交通局臉書

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