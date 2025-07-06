聽新聞
0:00 / 0:00

颱風將至！市長、立委紛會勘高雄大樹光電場 趕防汛補強

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導
丹娜絲颱風逼近，高雄大樹居民憂心和山光電場下方滯洪池若滿溢，恐釀水患。記者石秀華／攝影
丹娜絲颱風逼近，高雄大樹居民憂心和山光電場下方滯洪池若滿溢，恐釀水患。記者石秀華／攝影

高雄大樹和山光電場違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風恐直撲南台灣，市長陳其邁及角逐下屆市長的立委邱議瑩柯志恩紛趕在風雨前會勘水土保持措施，居民在柯面前飆罵市府，盼補強措施快完成。陳其邁指示水利局評估加固基地旁野溪護岸，加速植生復原。

中央氣象署預測南部地區將出現局部大雨，市長陳其邁前日勘查和山光電場水土保持與防汛措施執行情形。陳其邁指出，臨時水路與沉砂設施已初步恢復，但整體改善作業須再加快腳步；水土保持計畫的第二期範圍坡地，應盡速完成植生覆蓋。

昨日一早邱議瑩勘查光電場，下午換柯志恩率多名議員前往，柯到場時，大樹區11名里長及數十里民到場關切。檨腳里長孫國憲批評，如果不是柯志恩踢爆此事，市府根本不會理，「上面說要光電，市府就要聽話」，錯誤政策害死老百姓。

和山里長吳順治說，光電案場距離聚落只有100公尺，居民擔心跟上次一樣土石崩落，希望山溝兩側加築護岸，洪水才不會直接漫過水溝、撲向民宅。邱議瑩允諾，會協助地方向中央爭取相關工程經費，另希望一個月內完成水保計畫，加速周圍植生復原。

柯志恩指出，里民擔心颱風來臨時，滯洪池無法承受大量水流，會導致水災。議員邱于軒和黃香菽質疑何時可具體完成水保改善。水利局副局長蔡易勳說，限期改善時程為一個月，7月23日截止，屆時會再檢查。

蔡易勳說法導致里民暴跳如雷，現場飆罵說「先前向市府反映多次都不處理，業者根本不怕罰錢」。另有里民建議，僅廢除二期許可不夠，第一期也要廢止。

水利局表示，市長陳其邁採納里長建議，要求評估加固基地旁的野溪護岸，並利用碎雜草覆蓋裸露地表，以確保下游和山地區居民的安全。

丹娜絲颱風 光電 土石流 柯志恩 滯洪池 邱議瑩 陳其邁

延伸閱讀

影／柯志恩現勘大樹光電場水保改善狀況 里長怒批錯誤政策害死百姓

會在意？會勘大樹光電場行程曝光被他們搶先 柯志恩吐心聲

【重磅快評】山林剃光頭 「邱市長」會比陳其邁更震怒？

陳其邁「交棒說」餘波盪漾 邱議瑩：盡力爭取市民支持

相關新聞

丹娜絲颱風逼近…高雄大樹光電案吃掉山林 居民憂成小林村第2

高雄大樹光電案6月中旬遭踢爆光電板「吃掉」整片山林後，將遭遇首個颱風丹娜絲來襲，柯志恩今天下午會同黨團議員及里長會勘工地...

颱風將至！市長、立委紛會勘高雄大樹光電場 趕防汛補強

高雄大樹和山光電場違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風恐直撲南台灣，市長陳其邁及角逐下屆市長的立委邱議瑩、柯志恩紛趕在...

影／柯志恩現勘大樹光電場水保改善狀況 里長怒批錯誤政策害死百姓

丹娜絲颱風進逼，國民黨籍立委柯志恩和黨團市議員今天下午勘查高市大樹光電場水土保持改善狀況，市長陳其邁昨天先行會勘；檨腳里...

會在意？會勘大樹光電場行程曝光被他們搶先 柯志恩吐心聲

國民黨籍立委柯志恩和市議員邱于軒等人上月中旬踢爆高市大樹光電場吞噬整片山林，引起外界譁然；由於丹納絲颱風來襲，柯志恩昨發...

鏡面式黑盒子劇場規格 屏東原民文化園區歌舞館今啟用

被譽為屏東原民迪士尼「原住民族文化園區」，今在園區舉行腳踏之地—歌舞館落成啟用，歷時3年新建，採用鏡面式黑盒子劇場規模，...

高雄亞灣最富里藏「都市毒瘤」 攤商苦等20年終盼到新市場

高雄亞灣區的前鎮第一公有臨時市場，攤商爭取近20年，終於等到新市場拍板定案。這處臨時市場位在高雄市唯一年收入破200萬、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。