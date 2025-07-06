颱風將至！市長、立委紛會勘高雄大樹光電場 趕防汛補強

高雄大樹和山光電場違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風恐直撲南台灣，市長陳其邁及角逐下屆市長的立委邱議瑩、柯志恩紛趕在風雨前會勘水土保持措施，居民在柯面前飆罵市府，盼補強措施快完成。陳其邁指示水利局評估加固基地旁野溪護岸，加速植生復原。

中央氣象署預測南部地區將出現局部大雨，市長陳其邁前日勘查和山光電場水土保持與防汛措施執行情形。陳其邁指出，臨時水路與沉砂設施已初步恢復，但整體改善作業須再加快腳步；水土保持計畫的第二期範圍坡地，應盡速完成植生覆蓋。

昨日一早邱議瑩勘查光電場，下午換柯志恩率多名議員前往，柯到場時，大樹區11名里長及數十里民到場關切。檨腳里長孫國憲批評，如果不是柯志恩踢爆此事，市府根本不會理，「上面說要光電，市府就要聽話」，錯誤政策害死老百姓。

和山里長吳順治說，光電案場距離聚落只有100公尺，居民擔心跟上次一樣土石崩落，希望山溝兩側加築護岸，洪水才不會直接漫過水溝、撲向民宅。邱議瑩允諾，會協助地方向中央爭取相關工程經費，另希望一個月內完成水保計畫，加速周圍植生復原。

柯志恩指出，里民擔心颱風來臨時，滯洪池無法承受大量水流，會導致水災。議員邱于軒和黃香菽質疑何時可具體完成水保改善。水利局副局長蔡易勳說，限期改善時程為一個月，7月23日截止，屆時會再檢查。

蔡易勳說法導致里民暴跳如雷，現場飆罵說「先前向市府反映多次都不處理，業者根本不怕罰錢」。另有里民建議，僅廢除二期許可不夠，第一期也要廢止。

水利局表示，市長陳其邁採納里長建議，要求評估加固基地旁的野溪護岸，並利用碎雜草覆蓋裸露地表，以確保下游和山地區居民的安全。