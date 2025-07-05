影／柯志恩現勘大樹光電場水保改善狀況 里長怒批錯誤政策害死百姓

丹娜絲颱風進逼，國民黨籍立委柯志恩和黨團市議員今天下午勘查高市大樹光電場水土保持改善狀況，市長陳其邁昨天先行會勘；檨腳里里長孫國憲今批評，若非柯志恩挖出大樹光電案，市府根本不理我們，「錯誤政策，害死老百姓」。

高雄市水利局指出，市長陳其邁採納里長建議，要求評估加固基地旁野溪護岸，並利用碎雜草覆蓋裸露地表，以確保下游和山地區居民的安全。

市長陳其邁和立委邱議瑩昨天和今天上午分別先後會勘大樹光電場勘查水土保持改善情形，檨腳里里長孫國憲今天下午陪同柯志恩出現在大樹和山光電現場，他不滿地批評，今天如果不是柯志恩踢爆此事件，市府也不會理我們，政府錯誤的政策，卻害死老百姓。

孫國憲質疑，上面說（指中央）要做這政策，市府就得要聽，政府都是這樣騙老百姓；另有居民憂心水土保持來不及做，颱風風雨太大的話，恐讓村莊滅村，成第2個小林村。