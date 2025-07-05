聽新聞
0:00 / 0:00
影／柯志恩現勘大樹光電場水保改善狀況 里長怒批錯誤政策害死百姓
丹娜絲颱風進逼，國民黨籍立委柯志恩和黨團市議員今天下午勘查高市大樹光電場水土保持改善狀況，市長陳其邁昨天先行會勘；檨腳里里長孫國憲今批評，若非柯志恩挖出大樹光電案，市府根本不理我們，「錯誤政策，害死老百姓」。
高雄市水利局指出，市長陳其邁採納里長建議，要求評估加固基地旁野溪護岸，並利用碎雜草覆蓋裸露地表，以確保下游和山地區居民的安全。
市長陳其邁和立委邱議瑩昨天和今天上午分別先後會勘大樹光電場勘查水土保持改善情形，檨腳里里長孫國憲今天下午陪同柯志恩出現在大樹和山光電現場，他不滿地批評，今天如果不是柯志恩踢爆此事件，市府也不會理我們，政府錯誤的政策，卻害死老百姓。
孫國憲質疑，上面說（指中央）要做這政策，市府就得要聽，政府都是這樣騙老百姓；另有居民憂心水土保持來不及做，颱風風雨太大的話，恐讓村莊滅村，成第2個小林村。
許姓居民不滿說，他常和業者提醒，卻是狗吠火車；和山里的女性居民指出，就是怕颱風來，雨水太多、太大會灌到村莊裡，昨天市長是臨時來的，里長也沒辦法馬上通知大家，今天下午看到媒體報導才知市長有來，不然根本不知道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言