會在意？會勘大樹光電場行程曝光被他們搶先 柯志恩吐心聲

國民黨籍立委柯志恩和市議員邱于軒等人上月中旬踢爆高市大樹光電場吞噬整片山林，引起外界譁然；由於丹納絲颱風來襲，柯志恩昨發布今天下午將到場勘查，行程一曝光，市長陳其邁和立委邱議瑩昨天和今天上午捷足先登先後會勘；對此，柯志恩下午會勘時有氣度地笑說，「樂觀其成」。

立委柯志恩服務處昨天發布採訪通知，今天下午將率黨團總召黃香菽，吳利成、許采蓁、蔡金晏、蔡武宏與邱于軒等議員關切和山光電水保改善現況，多地里長響應，準備前往和山里聲援。

柯志恩行程一曝光，高雄市長陳其邁昨日下午會同和山里長吳順治及水利局相關人員先前往大樹區和山光電案場，勘查水土保持與防汛措施執行情形。今早立委邱議瑩也前往和山光電場勘查水土保持施工情況。

對於陳其邁和邱議瑩搶先會勘的動作，柯志恩今天下午到場會勘時強調，她的行程本來就是會如期告知媒體，因過去就承諾里民在颱風來之前，會來看一下水土保持做得如何，由於這件事情因廣泛報導引起全國注意，讓更多行政單位和在地立委更多人重視，希望業者能做好水土保持，颱風來之前大家都能關注這議題，她樂觀其成。

對於陳其邁、邱議瑩相繼搶先一步會勘大樹光電場，媒體問及「誰到場比較有效」，柯志恩聽了哈哈大笑說，當初聽到議員質詢以及空拍後，不解為何和山里會搞成這樣子就馬上來關切，也感謝中央，讓第二期可以立即停工，也能透過媒體報導，因為這樣的事件讓業者可以做好更多準備、做出更多評估。

市議員邱于軒則批評，兩年多來，里長和在地議員拚命質詢，但陳其邁市政府好像睡著了一樣，忽然柯志恩委員和我們來看了之後，好像全高雄的立委都醒了。