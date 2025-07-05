丹娜絲颱風逼近…高雄大樹光電案吃掉山林 居民憂成小林村第2

高雄大樹光電案6月中旬遭踢爆光電板「吃掉」整片山林後，將遭遇首個颱風丹娜絲來襲，柯志恩今天下午會同黨團議員及里長會勘工地水土保持改善狀況，居民憂心光電板下方的滯洪池若滿溢恐成第二個被滅村的小林村，水利局官員強調，會持續監督業者要求清淤並履行水保義務。

中央氣象署針對丹娜絲颱風發布海上颱風警報，估南部地區將出現局部大雨。立委柯志恩服務處今天下午將率黨團總召黃香菽，吳利成、許采蓁、蔡金晏、蔡武宏與邱于軒等議員關切和山光電水保改善現況，當地11名里長和里民3、40人也到場關切。

柯志恩指出，里民擔心颱風來臨時，光電板下方的滯洪池無法承受大量水流，會導致水災，此外，現場的排水水路跟沉沙滯洪池，請水利局務必確保可以使用，並納入當地里民的建議，颱風過後盡速施作擋土牆，確保所有居民安全。

水利局副局長蔡易勳拿著現場圖解釋指出，在山坡嶺範圍裡面的滯洪池叫做沉砂滯洪池，業者正在履行水土保持義務，並非偷偷在施工。

蔡易勳指出，水利局副局長蔡易勳解釋，根據法規規定，若發現缺失，將先廢止相關許可或狀態，並限期一個月內進行改善。若未於期限內完成改善，將繼續依照法規規定處理。

市議員邱于軒和黃香菽當場質疑改善具體時程是何時？蔡易勳指出，限期改善的具體時程從6月23日至7月23日。屆時將於7月23日再次進行檢查，若改善仍未完成，將依照相關法令採取進一步措施。

但蔡易勳說法不被里民認同，許姓里民暴跳如雷指，先前和業者反應多次都不處理，業者根本不怕罰錢，萬一滯洪池滿溢或者崩山，擔心會變成第二個滅村的小林村；有里民則建議，現在僅廢除二期營運執照，應該要連一期都廢止才對。

和山里長吳順治指出，針對山坡地因挖掘導致土石鬆動、容易崩塌的問題，已向市長陳其邁提出建議，應加強防護措施，希望把山坡地恢復綠地，減輕災害。

由於颱風威脅迫在眉睫，柯志恩強調，目前只能做緊急措施應變，若真的有土石流發生，必須做緊急疏散規畫，建議大樹區公所，檢視和山社區的避難動線與集合點，並確認所有里民是否能在30分鐘內完成撤離。