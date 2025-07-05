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丹娜絲颱風逼近…高雄大樹光電案吃掉山林 居民憂成小林村第2

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，讓周圍居民更加憂心。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，讓周圍居民更加憂心。記者石秀華／攝影

高雄大樹光電案6月中旬遭踢爆光電板「吃掉」整片山林後，將遭遇首個颱風丹娜絲來襲，柯志恩今天下午會同黨團議員及里長會勘工地水土保持改善狀況，居民憂心光電板下方的滯洪池若滿溢恐成第二個被滅村的小林村水利局官員強調，會持續監督業者要求清淤並履行水保義務。

中央氣象署針對丹娜絲颱風發布海上颱風警報，估南部地區將出現局部大雨。立委柯志恩服務處今天下午將率黨團總召黃香菽，吳利成、許采蓁、蔡金晏、蔡武宏與邱于軒等議員關切和山光電水保改善現況，當地11名里長和里民3、40人也到場關切。

柯志恩指出，里民擔心颱風來臨時，光電板下方的滯洪池無法承受大量水流，會導致水災，此外，現場的排水水路跟沉沙滯洪池，請水利局務必確保可以使用，並納入當地里民的建議，颱風過後盡速施作擋土牆，確保所有居民安全。

水利局副局長蔡易勳拿著現場圖解釋指出，在山坡嶺範圍裡面的滯洪池叫做沉砂滯洪池，業者正在履行水土保持義務，並非偷偷在施工。

蔡易勳指出，水利局副局長蔡易勳解釋，根據法規規定，若發現缺失，將先廢止相關許可或狀態，並限期一個月內進行改善。若未於期限內完成改善，將繼續依照法規規定處理。

市議員邱于軒和黃香菽當場質疑改善具體時程是何時？蔡易勳指出，限期改善的具體時程從6月23日至7月23日。屆時將於7月23日再次進行檢查，若改善仍未完成，將依照相關法令採取進一步措施。

但蔡易勳說法不被里民認同，許姓里民暴跳如雷指，先前和業者反應多次都不處理，業者根本不怕罰錢，萬一滯洪池滿溢或者崩山，擔心會變成第二個滅村的小林村；有里民則建議，現在僅廢除二期營運執照，應該要連一期都廢止才對。

和山里長吳順治指出，針對山坡地因挖掘導致土石鬆動、容易崩塌的問題，已向市長陳其邁提出建議，應加強防護措施，希望把山坡地恢復綠地，減輕災害。

由於颱風威脅迫在眉睫，柯志恩強調，目前只能做緊急措施應變，若真的有土石流發生，必須做緊急疏散規畫，建議大樹區公所，檢視和山社區的避難動線與集合點，並確認所有里民是否能在30分鐘內完成撤離。

高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，業者雇怪手加緊水土保持工作。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，業者雇怪手加緊水土保持工作。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，居民憂心光電板下方的滯洪池若滿溢恐讓村莊成第二個小林村。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，居民憂心光電板下方的滯洪池若滿溢恐讓村莊成第二個小林村。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，業者雇怪手加緊水土保持工作。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，業者雇怪手加緊水土保持工作。記者石秀華／攝影
立委柯志恩昨天下午會同黨團議員及里長會勘高雄大樹光電場水土保持改善狀況，水利局副局長蔡易勳（左一）說明業者施工作為。記者石秀華／攝影
立委柯志恩昨天下午會同黨團議員及里長會勘高雄大樹光電場水土保持改善狀況，水利局副局長蔡易勳（左一）說明業者施工作為。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，讓周圍居民更加憂心。記者石秀華／攝影
高雄大樹和山光電場光電板吃掉51公頃山林，違法濫墾山林引發土石流憂慮，丹娜絲颱風逼近，讓周圍居民更加憂心。記者石秀華／攝影

丹娜絲颱風 光電板 小林村 柯志恩 水利局

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