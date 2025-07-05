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金門縣長陳福海主持忠孝新邨活動中心啟用 盼成為居民第2個家

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，由縣長陳福海與貴賓共同揭幕。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，由縣長陳福海與貴賓共同揭幕。記者蔡家蓁／攝影

耗資逾2400萬元興建的金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心今天揭牌啟用，由縣長陳福海主持典禮，這座地上3層、總面積約508平方公尺的嶄新建物，將成為多元社福與數位學習的重要據點，不僅整合關懷據點、長照巷弄站及共餐服務，更迎來教育部「數位機會中心（DOC）」進駐，將為在地注入全新活力。

陳福海與社會處長黃雅芬、縣議員董森堡、教育處副處長董雲馨、金沙鎮長吳有家、代表會主席周水土、汶沙里長張瀚龍及忠孝新邨社區前任理事長王石堆、現任理事長王志願等人與居民一同歡慶社區新場域落成，現場洋溢喜悅與期待。

吳有家表示，這座活動中心是來自多方攜手合作，用地原為縣有地，由縣府同意無償撥用，並感謝財團法人忠孝新邨文教基金會同意將旁側汶沙測段796地號土地無償提供使用，使建蔽率與退縮設計獲得彈性。工程歷經金沙鎮公所團隊、設計單位與承攬廠商通力合作，終於完成這座社區長久以來殷切期盼的公共空間。

陳福海則感謝王志願、王石堆及社區幹部長期耕耘，也肯定吳有家與公所團隊的努力，期許未來社區持續善用這個新空間，串聯更多政府與民間資源，辦理多元服務與學習活動，實踐「人盡其才、物盡其用」，讓活動中心成為居民的第2個家，共同營造宜居、進步、充滿溫度的幸福金門。

縣府指出，社區是推動在地福利的重要樞紐，活動中心的多元使用更是當前政策目標之一；忠孝新邨社區發展協會長期投入關懷據點、長照服務與共餐之外，也積極發展小衛星活動、多元導覽及水獺監測等環境教育行動，今年更成功爭取教育部DOC計畫進駐，未來將以活動中心為據點，推動在地數位學習，成為跨世代友善共享的空間。

教育處強調，在數位時代，科技已經深入生活每一個層面，從通訊、醫療到教育與消費皆與數位能力息息相關；DOC的設置，目的在於提供友善學習環境，幫助長者與年輕人從「不會用」到「會活用」，進而翻轉生活樣貌，真正實現數位平權。

「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，社區的婆婆媽媽還大跳土風舞，炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，社區的婆婆媽媽還大跳土風舞，炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海（右）致詞肯定金沙鎮長吳有家（左）與率領的團隊相當積極認真。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海（右）致詞肯定金沙鎮長吳有家（左）與率領的團隊相當積極認真。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海（右三）頒發獎金給參與演出的志工媽媽。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海（右三）頒發獎金給參與演出的志工媽媽。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海（左三）獻上賀匾。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海（左三）獻上賀匾。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海跟與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
「金門縣金沙鎮忠孝新邨社區活動中心」今天舉行揭牌啟用典禮，縣長陳福海跟與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 長照 陳福海

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