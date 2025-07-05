鏡面式黑盒子劇場規格 屏東原民文化園區歌舞館今啟用

被譽為屏東原民迪士尼「原住民族文化園區」，今在園區舉行腳踏之地—歌舞館落成啟用，歷時3年新建，採用鏡面式黑盒子劇場規模，成為南部首座原住民族專屬的專業表演空間。

今天落成典禮相當熱鬧，原住民族委員會主委曾智勇、立法委員伍麗華、林倩綺、鄭天財、盧縣一，屏東縣副縣長黃國榮，部落耆老、藝術創作者、日本愛努民族文化財團等參與揭牌儀式。

原住民族委員會原住民文化發展中心表示，歌舞館是園區重要硬體升級工程之一，三年規畫新建，館體融合原民傳統建築意象與現代劇場設計，座落在園區娜麓灣區，650席觀眾席，採用鏡面式黑盒子劇場規格，成為南部地區首座原住民族專屬的專業表演空間。

曾智勇說，歌舞館落成要感謝過去多人協助及參與，期盼未來館內配合定期演出、國際樂舞藝術交流，全方位活絡園區文化生態，提升原住民族文化能見度。

立法委員鄭天財致詞說，他見證文化園區演進歷程，是台灣文化樂舞及藝術非常重要的資產。

揭牌典禮後，由「娜麓灣樂舞劇團」歌舞館開幕特別演出，以「藤蔓」為主題闡述原住民族文化的脈絡中，樂舞從不是配角，而是根植於族群記憶的核心。

歌舞館穿越38年歷程，從1988年初代舞步出發，歷經田野訪談、形式轉化與記憶尋根，走向當代的文化實踐，展現原住民族多元的風貌與堅韌的生命力，如藤蔓般在土地與族人間交織生長，向光延展。

觀眾反應熱烈，深受感動，立法委員林倩綺說，透過這支舞碼帶領觀眾穿梭在時光及記憶中，將娜麓灣樂舞劇團四階段發展歷程呈現給觀眾全新的感受也喚起深植人心的記憶，期待全新的歌舞館有系統性、結構化的將原住民的樂舞藝術文化帶給世界。

原文發中心主任邱黃肇崇說，歌舞館落成不僅是原住民族文化硬體設施重要里程碑，更是文化與族群共榮象徵，歌舞館持續推出定期展演及提供國際交流與藝文推廣等項目，打造讓原住民族得以活絡創作平台，邁向永續傳承與國際展演。