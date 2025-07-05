高雄啤酒節人潮多 捷運與輕軌加密班距

高雄啤酒音樂節7月4至6日登場，昨天首日吸引大量人潮，今天適逢週末，預計參與人數將更多，高雄捷運公司表示，捷運與輕軌散場階段會加密班距，也會加開接駁車。

高雄捷運公司今天新聞稿表示，昨天啤酒節首日活動結束，散場階段有不少民眾湧入輕軌站搭乘，高捷公司也預先安排加班車予以輸運，並在C5夢時代站安排管制人力，引導民眾排隊。

高雄捷運公司表示，今天適逢週末，預估參與的人潮會更多，高捷公司會嚴陣以待，提升運輸效率。

高捷公司說明，捷運與輕軌散場階段將加密班距，輕軌可提升至班距10分鐘，而散場階段晚上10時至11時30分，高捷也將在C5夢時代站與C3前鎮之星站間加開接駁巴士。

散場民眾除了可直接步行至捷運站外，也可轉搭接駁巴士到C3前鎮之星站後，改至R6凱旋站搭捷運返家，高捷呼籲民眾多利用捷運返程，以減少候車時間。

高雄啤酒音樂節7月4日至6日在高雄夢時代前廣場舉行，主辦單位今天在臉書表示，今晚的活動、演出如期舉行；至於明天是否舉行，將第一時間於官方社群公告，提醒民眾隨時留意最新消息。