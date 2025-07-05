高雄亞灣最富里藏「都市毒瘤」 攤商苦等20年終盼到新市場

高雄亞灣區的前鎮第一公有臨時市場，攤商爭取近20年，終於等到新市場拍板定案。這處臨時市場位在高雄市唯一年收入破200萬、豪宅林立「最富里」建隆里，然而市場鐵皮屋斑駁簡陋，與周邊街景格格不入，宛如都市之瘤，市府決定斥資2.2億元重建，卻因設計僅規畫攤位無店鋪，再度引發攤商反彈。對此，民代建議重新設計，朝加大攤位面積規畫。

前鎮第一公有臨時市場在民國87年設立，當時配合中華五路拓寬工程，將西甲市場的攤商遷移至此，有66戶進駐，另有38戶則等待重建未入臨時市場，市府承諾6年後蓋新市場，因預算及效益不佳等理由延宕，一延就是20年。

原來市府擬直接廢止臨時市場，給予每戶30萬元補償，引起攤商反彈，多次抗爭，痛批市府背信，要求兌現當年興建正式市場的承諾。

近年隨著亞灣區加速開發，臨時市場周邊出現多棟大型住宅建案，吸引富豪、大老闆入住，財政部2023年公布數據顯示，建隆里年收入達226.3萬元，一躍成為全市最富里，反觀臨時市場鐵皮屋設施老舊、狹小昏暗，被形容為「都市毒瘤」。

市府評估決定耗資2.2億元在中華五路與復興三路口的市場用地，打造一座全新市場，占地約1300多坪，總共地上3樓建築物，1樓規畫200個市場攤位，2、3樓為停車場，完工後，將成為前鎮的生活核心、觀光亮點，帶動區域經濟引擎，最快今年9月發包，預計2027年落成啟用。

經發局表示，為解決攤商長期問題與營業需求，原市48市場用地興建多元性現代化市場，並將臨時市場搬遷至此。因市場用地鄰近亞灣，建築外觀亦將規畫融入市景，與中華五路的IKEA、家樂福、台鋁MLD連成帶狀市集，預計今年度完成設計定案，目前已請建築師辦理基本設計作業中，並依攤商意見調整規畫內容，尚未開放登記進駐。

但攤商批評市府規畫「走樣」，與當年承諾相距甚遠。第二代林姓攤商說，當時拓寬道路被拆遷都是店鋪，說好6年後就會重建賠償，拖了快20年，好不容易等到蓋新市場，卻只有攤位，搬過去要付租金、也不知道生意好不好做，擔心不夠本。

「要店鋪非攤位」。另一名廉姓攤商無奈說，當年被迫拆遷店鋪，現在攤位竟不到2坪大，完全不合理，多次反映陳情仍無下文。