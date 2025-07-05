金門國家公園30週年 老兵帶小兵走進歷史也擁抱自然

金門國家公園邁入30週年，今天舉辦別開生面的「老兵帶小兵齊步走」活動，邀請500多位親子家庭與身心障礙者走進中山紀念林，展開一段融合軍事體驗與自然生態的親子旅程，不少參加的親子都說，可以一邊健走享受森林浴，又可體驗戰地文化，活動相當健康、好玩。

活動在今天上午舉行，現場嘉賓雲集，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府秘書長陳世保、金門縣政府觀光處長許績鑫、金寧鄉長楊忠俊、社團法人金門縣身心障礙者家長協會理事長歐陽彥森等人都到場致意，展現對國家公園環境教育與全民參與的高度支持。

金門國家公園管理處表示，中山林擁有完善的無障礙設施與舒適環境，是金門極具代表性的自然與歷史融合地點，此次活動邀請三代（或二代）同堂以及身心障礙家庭共襄盛舉，一起於中山林步道中健走，親近自然、放鬆身心，更透過軍事體驗活動，感受金門獨特的戰地文化，創造珍貴的親子回憶，並愛上國家公園。

現場設有多項軍事體驗，如賈村戰技場的「筷子竹槍射擊」、「天降神兵」、「地形地物躲藏」，孩子們穿著迷彩服在林間奔跑、臉上寫滿興奮。一名參與的小六學生說，「第一次知道阿公當兵時用旗語傳話，覺得好酷！」；而長輩們則在乳南三營區的「軍令傳達」旗語教學中，重溫年輕歲月，直說「有種穿越時空的感覺，往事歷歷在目」。

廣場上的「勞軍歌曲手語教學」更是笑聲連連，祖孫一起比手語唱歌，除了喚起長輩們滿滿回憶，也讓孩子們嘗試軍中經典傳訊方式，直說很有趣