高雄澄清湖風景區收停車費 公務員怨變服務生

高雄市政府本月1日接管澄清湖風景區，開放免費入園但停車仍收費，市府員工卻爆料，交通局要求科室輪3班站崗協助民眾操作繳費機，最早清晨5時就得執勤，被迫犧牲假日在停車場當「服務生」。議員白喬茵亦收到多起陳情，交通局指現場派員是為服務民眾，會專案核發出勤加班費，將機動調整人力。

交通局回應，市府代管澄清湖後，為維持鳥松居民停車免費優惠，系統需建立居民車籍資料以便進出，考量每天有200名至500名不等的民眾詢問與申請，因此派員赴現場受理。

市府1日接管澄清湖，交通局因應人潮、車流需求，日前發公文要求局內人員7月1日至13日在閘門輪勤，平日2班、假日3班，假日加派簡任官和幹部支援，工作為指引民眾操作繳費機；說明停車收費內容；引導鳥松區民辦理免費停車事宜。

有交通局人員在網路發文抱怨，局方要求14個科室派員輪流執勤2周，早班為清晨6時至10時，含勤教和交接時間則為5時至11時，「好像每個人周末假日都很閒」，停車場導引只要放置大型看板、設置QRcode或大聲公輪播即可，「硬是犧牲一大票下屬，讓公務員活生生變成工讀生、打工仔」。

議員白喬茵表示，交通局為營造貼心服務，卻要求員工做廠商保全工作，「高市公務員簡直是全能超人」。