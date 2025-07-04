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高雄大同醫院外出現1米深坑洞「配電線路受損」 台電：將向建商求償

中央社／ 高雄4日電
高雄前金區中華三路大同醫院外4日出現約1米深坑洞，疑似因連續壁施工引起地基流失，造成大同醫院內台電既設管線沉陷出現坑洞，並引起停電事故，所幸無人傷亡，將依建築法開罰承造人9萬元並勒令停工。圖／中央社
高雄前金區中華三路大同醫院外4日出現約1米深坑洞，疑似因連續壁施工引起地基流失，造成大同醫院內台電既設管線沉陷出現坑洞，並引起停電事故，所幸無人傷亡，將依建築法開罰承造人9萬元並勒令停工。圖／中央社

高雄大同醫院出現約1米深坑洞，市府工務局勘查疑因一旁建案工地連續壁施工造成地基流失，並引發供水與供電中斷。台電今天說，供電給大同醫院的配電線路嚴重受損，將向建商求償。

台灣電力公司高雄區營業處今天說明表示，3日凌晨2時前金區中華三路停電事故，原因為大同醫院旁建案，疑似因連續壁工程施工引起地基流失，且台電管線也遭拉扯移位，造成前金區586戶停電。

台電高雄區營業處表示，今天現場派員勘查，發現台電供電給大同醫院的配電線路嚴重受損，目前只剩單一回路供電中，若該回路再受損將無法立即修復，大同醫院恐面臨長時間停電風險。

台電高雄區營業處已通知建商、大同醫院及市府部門應立即辦理相關緊急措施，以避免擴大事故造成停電風險。此外，由於現場淹水情況嚴重，目前正在緊急抽水，台水也嘗試修復破損的自來水管。

台電高雄區營業處派員至現場，要求建商務必協助檢視管路受損情況，以利盡速修復受損線路。台電高雄區營業處也將在盤點受損情況後，向建商求償。

市府工務局發布新聞稿表示，初步研判疑因鄰近建築工地施作連續壁工程，導致地基掏空與土壤流失，進而影響大同醫院基地內既有的台電及自來水公司管線，造成沉陷，引發供水與供電中斷。

工務局表示，事故發生後已立即勒令承造廠商全面停工，並啟動緊急修復作業，優先確保現場與周邊安全。由於該施工行為涉及違反「建築法」，工務局已依法對承造人裁罰新台幣9萬元，並責成建築管理處全面檢視工地。

針對現場狀況，工務局已會同建築師公會與土木技師公會進行現地勘查，確認目前周邊道路及建築物並無立即公共安全疑慮。因大同醫院屬醫療院所，為避免影響民眾就醫需求，已啟用緊急備援供水措施，現場供水供電已恢復，並無中斷。

工務局強調，目前已全程掌握修復進度，並指示承造廠商加速進行地基補強與管線修復作業，預計今天下午完成檢修，全面恢復水電正常供應。

停電 台電 高雄市

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