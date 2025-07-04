陸客人潮回溫電動車橫行引民怨 金門啟動聯合稽查整頓秩序

隨著陸客來金人潮逐步回溫，觀光熱潮帶動微型電動二輪車租借需求激增，卻也衍生交通安全疑慮與業者管理亂象。對此，金門縣政府於近日展開首次聯合稽查行動，針對電動車租賃市場啟動全面清查，盼從源頭加強管理，建立安全、友善的旅遊環境。

縣府指出，近期接獲多起民眾反映，指出部分微型電動車違規行駛、未懸掛車牌或疑似改裝等情形頻傳，不僅危及自身與他人安全，也影響城市觀瞻。為強化管理，縣府透過觀光處統籌，聯合監理站、產發處與警察局等單位，針對轄內業者進行實地稽核。

此次共查核5家業者，稽查重點包括車輛是否違規改裝、牌照懸掛、商業登記、提供緊急聯絡方式與交通安全資訊等，結果皆符合規定；不過稽查人員亦發現部分業者對現行法規不甚熟悉，現場即時進行法規宣導，並發放宣傳單與安全須知，要求張貼於營業處所明顯處。

但業者也向稽查小組反映實務難題，如市場上仍有未登記的非法業者搶客，甚至未提供電池更換教學與緊急應變機制，影響合法業者生存與消費者安全；縣府表示將針對相關亂象加強取締，維護市場秩序與觀光形象。

金門縣政府強調，此次為第一階段稽查，後續將依業者名單持續清查，第二階段將改採隨機抽查與接獲檢舉即查方式，建構常態稽查機制，並透過輔導與管理並行策略，實現「友善金門、多元旅遊」願景。