香港正妹搭郵輪訪高旅運中心迷航 為登船狂奔離譜遭遇吸4.3萬瀏覽

香港籍一名正妹4天前在網路發文，指6月底搭郵輪訪高雄，當晚10點截止登船，9時30分到高雄旅運中心後，卻發現大部分電梯被鎖，停車場像迷宮，無任何指示牌告知如何從停車場至2樓出入境大廳，被迫狂奔險錯過登船，連專程送行的友人也迷路，來不及道別；這篇離譜的恐怖遭遇貼文吸4.3萬人次瀏覽。

這名正妹旅客在貼文中質疑，為何國際性郵輪碼頭可在登船高峰時間鎖掉升降機，嚴重的管理失誤造成旅客極為不便，影響整體旅遊體驗及再訪意欲，因此Tag高市觀光局長高閔琳，盼能正視此問題；高閔琳親回，強調旅運中心權責非觀光局管轄，並貼上港務公司給的回應。

高雄港務分公司指出，已全面開放所有電梯進出旅運中心一樓，便利所有旅客及民眾進出，同時將加強車場管理單位人員的教育訓練；此外提醒旅客，二樓是旅客「通關專用」樓層，一直都不對外開放。

香港正妹4天前在Threads貼文，指6月初曾來高雄旅遊，後特意改乘郵輪二訪高雄，怎料郵輪碼頭卻發生完全不能接受的管理失誤！郵輪當晚10時截止登船，她和友人9時30分已到達高雄港旅運中心準備上船，同行友人打算到停車場停車後再為我們送行，怎料停車場內大部分升降機被鎖住，無法使用，整個停車場就像迷宮一樣，完全沒有任何指示牌告知旅客如何從停車場前往2樓出入境大廳。

貼文指出，當時詢問停車場的職員也無法解答，她們耗費大量時間極度無助地找了5部升降機都無法使用，最後輾轉找到了一部升降機可以由B2到B1，然後再繼續找其他升降機才成功到達一樓地面，跑到出入境大廳登船。

港妹貼文質疑，明明升降機可直達2樓的，原本今天本應是愉快的旅程，且預留了充足的登船時間，最後卻因管理失誤，花了起碼15分鐘找出口，變成了極度無助的狂奔之旅，險錯過登船時間。

貼文引發高雄網友熱議，有網友指，「之前進去過，真的跟迷宮一樣」，有網友直指，「旅運中心本身設計就是問題，動線規畫更是災難！」、「不要說香港朋友覺得像迷宮，連台灣人進去都找不到，標示極為不清楚，電梯設計有極大問題，經常電梯到不了想到的樓層，還要換另一個電梯，設計的莫名其妙，花了很多錢的建築，卻沒有以使用者為中心」。

事實上，造價45億元、花10年打造的高雄旅運中心動線規畫不佳，本報上月獨家披露，到場美術系副教授開酸「沒有一位朋友不迷路」，官員和民代也反映動線像迷宮密道，環境不友善。

高市議員郭建盟也看到此篇港籍旅客狂奔之旅的貼文，昨邀請海洋局及港務公司人員深入勘查動線情形，查出發現問題原來出在「電梯」的設定。原本郵輪旅客進出以1樓、2樓為主要動線，未將地下1樓及地下2樓的停車場納入規劃，導致發生電梯無法直達出境大廳。