快訊

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

上周才有人耳朵被瘋狗咬下來！ 高雄永安浪犬攻擊頻傳

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
9天前永安就曾傳出年輕民眾在海中游泳遭浪犬攻擊造成耳部外傷，被救護車送醫，昨再傳老翁遭圍攻喪命。記者巫鴻瑋／翻攝
9天前永安就曾傳出年輕民眾在海中游泳遭浪犬攻擊造成耳部外傷，被救護車送醫，昨再傳老翁遭圍攻喪命。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，引發在地居民不滿及恐慌，因地方傳出上周才有一名年輕人同樣是到海邊游泳被攻擊，「連耳朵都被咬下來」，居民現在根本不敢讓長輩及小朋友獨自出門，就怕被瘋狗圍攻。

據了解，上周6月25日就曾發生泳客在海中被流浪犬攻擊，岡山警方證實，25日當天下午5時許，有一名49歲張姓男子在鑽石沙灘北側海域游泳時，突然遭到多隻惡犬攻擊，造成耳部外傷，不過男子順利游回岸上一路狂奔回家，才在家中撥打119求救送醫，被救護車送醫急救、無生命危險。

據了解，當地因有愛媽將食餘、飼料餵給流浪犬，造成流浪犬大量聚集繁殖，動保處今年就已經在該處抓到51隻流浪犬，但少數對人類警覺性較高、有敵意的浪犬反而難以捕捉，行動更為敏捷，且上周才同樣傳出有泳客遭攻擊，動保處在一周之內就抓了29隻流浪犬，但仍無法阻止悲劇，昨天造成老翁遭浪犬圍攻喪命。

高雄市動保處證實，永安「海域」有許多流浪犬出沒，去年在玄德宮土地公廟附近海域，就曾發生流浪犬在海中咬傷人事件，今年6月20日又發生一起，都是流浪犬肇事，呼籲民眾千萬不要餵食，以免流浪犬聚集。

沙灘 流浪犬 鑽石

延伸閱讀

有人偷餵...野犬下海攻擊老翁致死引公憤 建議政府「全面撲殺」

高雄浪犬海上咬死人！「愛媽」拿雞頭餵狗 被逮求情：大人不記小人過

不爽女友被店貓抓傷…竟返店踹爆貓籠、貓咪指甲斷裂 男子吃1.5萬罰單

浪犬海中咬死老翁！狗學校校長：浪犬有野性獵性結黨易攻擊落單長者

相關新聞

找不到出境大廳！外國旅客困高雄旅運中心地下室 原因曝光

本報上月獨家披露，高雄旅運中心動線規畫不佳像「迷宮」，近期續有外國遊客反映被困在地下室，找不到出境大廳！議員郭建盟為此邀...

上周才有人耳朵被瘋狗咬下來！ 高雄永安浪犬攻擊頻傳

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，引發在地居民不滿及恐慌，因地方傳出上周才...

風浪增強 綠島6日船班停駛

受熱帶低性低氣壓影響預估東部風浪將增強，往返離島的交通船基於安全考量，今天發布公告6日（周日）台東往返綠島航線全部停航，...

別再黑墾丁！ 海口祭、大黃蜂、獨木舟 暑假到恆春半島這樣玩

暑假到，為了吸引更多遊客到恆春半島旅遊，公私單位均推出相關活動。屏東縣政府連續兩個周末舉辦「海口祭」，邀請歌手開唱；墾丁...

接管澄清湖「派3班」 引爆交通局公務員怒火批：停車場當服務生

高雄市澄清湖園區1日由高市府接管採免費開放，汽車園內停車仍採收費，市府交通局日前遭爆料，要求各科室員工分3班輪流在哨口指...

公投核三重啟 恆春支持、反對民意拉鋸

重啟核三公投8月23日投票，地球公民基金會昨與屏東社團、學者及民代在縣議會辦記者會，表達在地堅決反對核三重啟立場，邀各界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。