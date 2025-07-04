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別再黑墾丁！ 海口祭、大黃蜂、獨木舟 暑假到恆春半島這樣玩
暑假到，為了吸引更多遊客到恆春半島旅遊，公私單位均推出相關活動。屏東縣政府連續兩個周末舉辦「海口祭」，邀請歌手開唱；墾丁國家公園管理處舉辦「漂游月牙灣」，結合淨灘與獨木舟體驗；墾丁福華飯店則打造2.5公尺「大黃蜂」讓遊客合影。
2025屏東海口祭將於7月 5、6日，及12、13 日兩個周末於車城鄉海口港舉辦，邀請最佳原住民語專輯獎在地歌手戴曉君等歌手演出。現場還有排灣族工藝藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫打造六公尺高的竹編哥吉拉，帶來極大的視覺震撼。
民眾除了可以跟哥吉拉拍照打卡，也能參加海食教育主廚秀、撈湯圓體驗、享用2D漫畫風格餐車；現場也推出哥吉拉周邊商品，包括手工餅乾、絨毛玩偶、造型手機支架、布面滑鼠墊、運動毛巾、徽章等；7月12日將施放240秒的海上煙火，詳情可上海口祭活動官網查詢。
墾管處將於7月5日與8月3日在車城鄉後灣月牙灣，舉辦兩梯次「漂游月牙灣」與國家公園有約，結合淨灘與獨木舟體驗，民眾除了協助淨灘外，也會在專業教練協助下穿戴裝備、搭乘雙人獨木舟，在碧藍海面上緩緩前行，從海上角度欣賞月牙灣之美。
活動結束後，將在後灣社區活動中心享用在地風味午餐，融合當地新鮮食材，充滿漁村特色與在地人情味。每梯次限額20人，活動費用1000元，可電洽08-8861321轉255，解說教育科林小姐報名。
墾丁福華飯店則推出暑期限定「英雄現身計畫」，一尊高達2.5公尺的「大黃蜂」不僅能穿戴表演，每日限定時段還會由專業演出人員穿戴，不定時出現於飯店公共區域，與遊客互動合影，讓小朋友尖叫。
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