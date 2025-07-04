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外國旅客困在高雄旅運中心地下室找不到出境大廳！原因曝

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
詳員郭建盟(左二）邀海洋局、港務公司會勘高雄旅運中心動線，發現外國旅客困在地下室找不到出境大廳，問題原來出在「電梯」設定上。記者王昭月／翻攝
詳員郭建盟(左二）邀海洋局、港務公司會勘高雄旅運中心動線，發現外國旅客困在地下室找不到出境大廳，問題原來出在「電梯」設定上。記者王昭月／翻攝

本報上月獨家披露，高雄旅運中心動線規畫不佳像「迷宮」，近期續有外國遊客反映被困在地下室，找不到出境大廳！議員郭建盟為此邀海洋局、港務公司會勘，發現問題原來出在「電梯」的設定。

郭建盟表示，他在社群上看到外國遊客反映，抵達高雄港旅運中心時竟發生「被困在地下室，找不到出境大廳」，不僅讓人困惑，也影響高雄作為國際觀光港口的第一印象。

對此，他邀請海洋局及港務公司人員深入勘查動線情形，查出原本郵輪旅客進出以1樓、2樓為主要動線，未將地下1樓及地下2樓的停車場納入規劃，導致發生電梯無法直達出境大廳問題。

郭說，目前大樓內5部電梯已重新設定，全面開放停靠地下B1、B2層，電梯操作說明與引導標示也清楚張貼，地下室與大廳間的動線亦整理完畢，確保旅客能順利上下樓、順利出境登船。

他表示，高雄是國際港灣，也是門面，會持續關心旅客動線及服務細節，讓每名到高雄的朋友都能留下友善的好印象。

郭建盟 電梯

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