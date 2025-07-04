民進黨護國遶境挺罷免 高市黨部備符令宣布「高雄隊」總動員

響應7月26日全國大罷免，民進黨高雄市黨部今早宣布「高雄隊絕不缺席」。市黨部已在城市光廊設置第一面「同意罷免」看板，並將透過「爛尾退散」符令貼紙、護台令旗等小物宣傳、跨縣市支援與護國遶境等行動把高雄罷韓經驗傳承出去，守護台灣。

民進黨今早有10名議員參與這場宣示行動，高市黨部主委黃文益表示，高雄這次並沒有罷免對象，但全國大罷免行動絕不缺席，高雄隊特別與網路插畫家合作，推出5款「同意罷免」貼紙，7月6日起將在各民進黨籍立委、市議員服務處開放索取。也在城市光廊圓環設立首面「同意罷免」看板，讓高雄大街小巷看到行動決心。

他表示，為將高雄罷免經驗傳承全台，市黨部鼓勵民代「認養」外縣市，從台中一路北上至花蓮支援各地罷免行動。高市5萬多名黨員亦將透過簡訊、群組與電話聯繫全國親友，擴大效應。

另為凝聚民氣、號召街頭參與，7月6日下午2時30分將於高雄三鳳宮舉行「護國遶境」行動，由議員、立委上場宣講，並動員貪吃蛇機車隊繞行火車站、中央公園等地，沿途設置12個民眾加油點，發放限量旗幟及文宣小物，現高雄隊行動力。