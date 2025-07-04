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民進黨護國遶境挺罷免 高市黨部備符令宣布「高雄隊」總動員

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影

響應7月26日全國大罷免民進黨高雄市黨部今早宣布「高雄隊絕不缺席」。市黨部已在城市光廊設置第一面「同意罷免」看板，並將透過「爛尾退散」符令貼紙、護台令旗等小物宣傳、跨縣市支援與護國遶境等行動把高雄罷韓經驗傳承出去，守護台灣。

民進黨今早有10名議員參與這場宣示行動，高市黨部主委黃文益表示，高雄這次並沒有罷免對象，但全國大罷免行動絕不缺席，高雄隊特別與網路插畫家合作，推出5款「同意罷免」貼紙，7月6日起將在各民進黨籍立委、市議員服務處開放索取。也在城市光廊圓環設立首面「同意罷免」看板，讓高雄大街小巷看到行動決心。

他表示，為將高雄罷免經驗傳承全台，市黨部鼓勵民代「認養」外縣市，從台中一路北上至花蓮支援各地罷免行動。高市5萬多名黨員亦將透過簡訊、群組與電話聯繫全國親友，擴大效應。

另為凝聚民氣、號召街頭參與，7月6日下午2時30分將於高雄三鳳宮舉行「護國遶境」行動，由議員、立委上場宣講，並動員貪吃蛇機車隊繞行火車站、中央公園等地，沿途設置12個民眾加油點，發放限量旗幟及文宣小物，現高雄隊行動力。

黃文益表示，民進黨在罷免行動第一階段採鼓勵態度，第二階段起協助連署，高市黨部至今已協助送出超過2、3千份連署書。面對關鍵最後3週，全黨公職、黨員將總動員，與民眾團站一起，齊心罷免不適任立委，還給國會正常運作空間，這場罷免行動「高雄隊不會靜悄悄」。

民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影
響應7月26日全國大罷免，民進黨高雄市黨部今早宣佈全面動員「高雄隊絕不缺席」。記者王昭月／攝影
響應7月26日全國大罷免，民進黨高雄市黨部今早宣佈全面動員「高雄隊絕不缺席」。記者王昭月／攝影

大罷免 民進黨 議員

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