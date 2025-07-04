快訊

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

往返小琉球航線浪高達3.6公尺 7/6交通船停駛

中央社／ 屏東縣4日電

受到熱帶性低氣壓影響，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布，5日航班正常，6日全天停駛。東港碼頭今天上午出現出遊人潮，多是2天1夜的旅客，行程不受影響。

依據交通部中央氣象署東港小琉球各航段未來6天預報，6日最高浪高達3.6公尺、風力逾6級，航運業者基於安全做出停航考量。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，在今天已陸續宣布，5日航班正常，6日全天停航，7日視海況再公告；另外，琉興航運則宣布5日末班船停駛，6日全天停駛，7日一樣視海況評估是否恢復航行。

東港碼頭今天仍出現出遊人潮，謝姓民眾告訴中央社記者，安排2天1夜的行程，因此不受船班停航影響，但明天會視天氣狀況，也可能安排中午的船班提早返程。

小琉球洪姓民宿業者說，這週六（5日）住房8成，但因可能有颱風會影響台灣，接到不少旅客詢問天氣的電話，6日停航逢週日，會影響到週六客人入住意願，也主動聯繫旅客，可以調整入住日期。

小琉球 東港 碼頭 航班

延伸閱讀

北埔、湖口幸福巴士7月啟動 新竹客運停駛路線皆完成接替

7月1日起到小琉球要注意！搭船要實名制 還有三大保育管制措施

小琉球肚仔坪潮間帶「海膽荒礁」 縣府啟動移除計畫

小琉球百萬觀光客用電吃緊 台電工程完工提升兩倍電壓

相關新聞

找不到出境大廳！外國旅客困高雄旅運中心地下室 原因曝光

本報上月獨家披露，高雄旅運中心動線規畫不佳像「迷宮」，近期續有外國遊客反映被困在地下室，找不到出境大廳！議員郭建盟為此邀...

上周才有人耳朵被瘋狗咬下來！ 高雄永安浪犬攻擊頻傳

高雄市永安區鑽石沙灘昨天發生76歲蔡姓老翁遭多隻流浪犬追到海中包圍撕咬溺斃身亡，引發在地居民不滿及恐慌，因地方傳出上周才...

風浪增強 綠島6日船班停駛

受熱帶低性低氣壓影響預估東部風浪將增強，往返離島的交通船基於安全考量，今天發布公告6日（周日）台東往返綠島航線全部停航，...

別再黑墾丁！ 海口祭、大黃蜂、獨木舟 暑假到恆春半島這樣玩

暑假到，為了吸引更多遊客到恆春半島旅遊，公私單位均推出相關活動。屏東縣政府連續兩個周末舉辦「海口祭」，邀請歌手開唱；墾丁...

接管澄清湖「派3班」 引爆交通局公務員怒火批：停車場當服務生

高雄市澄清湖園區1日由高市府接管採免費開放，汽車園內停車仍採收費，市府交通局日前遭爆料，要求各科室員工分3班輪流在哨口指...

公投核三重啟 恆春支持、反對民意拉鋸

重啟核三公投8月23日投票，地球公民基金會昨與屏東社團、學者及民代在縣議會辦記者會，表達在地堅決反對核三重啟立場，邀各界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。