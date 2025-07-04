往返小琉球航線浪高達3.6公尺 7/6交通船停駛
受到熱帶性低氣壓影響，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布，5日航班正常，6日全天停駛。東港碼頭今天上午出現出遊人潮，多是2天1夜的旅客，行程不受影響。
依據交通部中央氣象署東港小琉球各航段未來6天預報，6日最高浪高達3.6公尺、風力逾6級，航運業者基於安全做出停航考量。
營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，在今天已陸續宣布，5日航班正常，6日全天停航，7日視海況再公告；另外，琉興航運則宣布5日末班船停駛，6日全天停駛，7日一樣視海況評估是否恢復航行。
東港碼頭今天仍出現出遊人潮，謝姓民眾告訴中央社記者，安排2天1夜的行程，因此不受船班停航影響，但明天會視天氣狀況，也可能安排中午的船班提早返程。
小琉球洪姓民宿業者說，這週六（5日）住房8成，但因可能有颱風會影響台灣，接到不少旅客詢問天氣的電話，6日停航逢週日，會影響到週六客人入住意願，也主動聯繫旅客，可以調整入住日期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言