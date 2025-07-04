接管澄清湖「派3班」 引爆交通局公務員怒火批：停車場當服務生

高雄市澄清湖園區1日由高市府接管採免費開放，汽車園內停車仍採收費，市府交通局日前遭爆料，要求各科室員工分3班輪流在哨口指引民眾操作繳費機，員工被迫犧牲假日，最早清晨5點就得執勤，有員工私下抱怨在停車場當服務生聽候差遣，都只是為了「表演」給市府高層看，市議員白喬茵也怒批，「暖男有多暖，高雄市公務員就有多苦」。

澄清湖本月1日由高市府接管後全面開放，交通局因應開放後人潮車流需求，優化園區內停車空間和維持汽車停車收費，進出哨口不變，日前交通局發公文要求局內人員7月1日至13日在閘門輪勤，平日2班、假日3班，假日加派簡任官和幹部支援，工作為「指引民眾操作繳費機、說明停車收費內容、引導鳥松區居民辦理免費停車事宜」。

一名交通局公務人員在網路發文抱怨，交通局要求14個科室派出足夠人員輪流執勤2周，尤其早班值勤時間6點至10點，含勤教和交接時間則為5點至11點，「好像每個人周末假日都很閒、不用休息、都沒有自己的行程、沒有自己的家人要陪」，且澄清湖在非重大節日來園數不多、停車率不高，質疑動用大批人力的意義為何？

「就是一定得要一個個活人在停車場當服務生聽候差遣，荒謬至極！」該名交通局人員表示，市府長官根本未預估澄清湖流量，就先胡亂抓了員工從一大清早輪班，從未考慮員工感受，有要事的人需自行想辦法找代理人，「如此荒唐的決策橫看豎看，都只是為了給市府高層交代，說交通局為了澄清湖盛大開幕出了好多人力好棒棒」。

該名交通局人員表示，停車場導引工作應採放置大型看板、設置QRcode或由大聲公輪播即可，「硬是要犧牲一大票下屬去表演給市府高層看，公務員活生生變成工讀生打工仔」，他說陳其邁上任後此類惡性輪值頻增加，表演意義大過於實質意義，「完全不把員工當人看的獨裁專斷行為也不是第一次」，交通局員工只能活成抱大腿傀儡，百姓納稅錢都挪來為「盛大精彩的表演」支付加班費。

市議員白喬茵近期收到多人投訴，她表示交通局為營造一百分貼心服務，要求員工做廠商保全的工作，停車收費說明分明可用加強動線指引牌面就能做到，非要讓員工成免費勞工，先前已踢爆多次市府在市府在大型活動會強派大批員工支援，公務員成舉牌小弟指揮人潮，「高雄市公務員簡直是全能超人，凡是市長的面子工程，無論白天黑夜、台前幕後，都是他們當背景、道具、布置，撐起每一場幫暖男維持高民調的秀」。