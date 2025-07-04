聽新聞
0:00 / 0:00

公投核三重啟 恆春支持、反對民意拉鋸

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
一群來自各行各業的屏東人昨天聚在屏東縣議會舉辦「老舊核三重啟公投，屏東人不同意」記者會，表達堅決反對核三重啟立場。記者潘奕言／攝影
一群來自各行各業的屏東人昨天聚在屏東縣議會舉辦「老舊核三重啟公投，屏東人不同意」記者會，表達堅決反對核三重啟立場。記者潘奕言／攝影

重啟核三公投8月23日投票，地球公民基金會昨與屏東社團、學者及民代在縣議會辦記者會，表達在地堅決反對核三重啟立場，邀各界加入反對核三重啟連署；不過，核三所在地的恆春鎮長尤史經表態支持以公投方式重啟核三，並強調恆春半島4鄉鎮的民眾也大多支持。

屏北區社區大學校長林雅文表示，統計至2020年核三廠輻射安全事件49件，其中違規19件，放射性汙染32件，核三有2次二級事件、14次一級事件，遠多於核一、核二。如今要讓這條老牛繼續拖車，無視於其巨大風險及核廢料問題，絕對要反對。好屏青年協會理事長林亮吟指出，把高風險設施強加在偏陲地區，再給回饋金福利殖民，這是不正義。

屏東大學社會發展學系主任邱毓斌認為台灣進入非核家園，不該走回頭路，核三若有事故最遠影響到雲林。

恆春鎮長尤史經希望重啟核三，他贊成公投方式，也表態會投同意票，他說，恆春約有7成的民意是支持的核三的，恆春半島4鄉鎮的民眾也大多支持。

滿州鄉長古榮福說，鄉民大多支持核三延役，核三剛停役，很多機械都是好的，應該可以繼續運作，何況台灣仍缺電，發展高科技產業，核能有繼續運轉的必要。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥說，核能停止後全變成火力發電，造成空汙更嚴重，罹患肺癌人數因此增加。

延伸閱讀

823重啟核三公投 各行業屏東人呼籲投不同意票

馬文君、游顥罷免成案 中選會公布823罷免併公投

專家批非核家園淪火力家園823過公投 最快1年重啟核三

民眾黨核三延役宣講 賴香伶：如果通過了就要執行

相關新聞

高雄旗美等區無人機禁令有轉圜 軍方同意農民提出例外需求

高雄旗山、美濃等地遭軍方劃入無人機禁航空域，影響農民噴藥作業引發反彈，立法委員邱議瑩今天會同軍方等單位召開協調會，海軍同...

AI監控揪出岡山工廠非法排放鹽酸氣 高市環保局開罰

高雄市從北至南設置56組AI雲端智慧監控系統，今早發現岡山區本洲產業園區異常排放白煙，派員稽查發現一家廢觸媒處理工廠的洗...

公投核三重啟 恆春支持、反對民意拉鋸

重啟核三公投8月23日投票，地球公民基金會昨與屏東社團、學者及民代在縣議會辦記者會，表達在地堅決反對核三重啟立場，邀各界...

疲勞駕駛偵測 高雄市公車沒普設

高雄近年常發生公車司機疑似疲勞駕駛事故，經查全市170條公車路線僅南台灣客運79輛公車安裝疲勞駕駛偵測系統，其他公車業則...

高雄公車未普設疲勞駕駛偵測系統 難防司機打瞌睡釀禍

高雄近年不時發生公車司機疑似疲勞駕駛，導致事故，全市170條公車路線僅南台灣客運79輛公車安裝「疲勞駕駛偵測系統」，該系...

金門漁村小艇坑道活化啟用 昔日戰地成水上秘境新亮點

位於金門東南海岸、冷戰時期為強化沿海防禦與秘密運補作戰所打造的「漁村小艇坑道」，歷經整建活化，今日上午在新湖漁港舉行啟用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。