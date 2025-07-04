公投核三重啟 恆春支持、反對民意拉鋸

重啟核三公投8月23日投票，地球公民基金會昨與屏東社團、學者及民代在縣議會辦記者會，表達在地堅決反對核三重啟立場，邀各界加入反對核三重啟連署；不過，核三所在地的恆春鎮長尤史經表態支持以公投方式重啟核三，並強調恆春半島4鄉鎮的民眾也大多支持。

屏北區社區大學校長林雅文表示，統計至2020年核三廠輻射安全事件49件，其中違規19件，放射性汙染32件，核三有2次二級事件、14次一級事件，遠多於核一、核二。如今要讓這條老牛繼續拖車，無視於其巨大風險及核廢料問題，絕對要反對。好屏青年協會理事長林亮吟指出，把高風險設施強加在偏陲地區，再給回饋金福利殖民，這是不正義。

屏東大學社會發展學系主任邱毓斌認為台灣進入非核家園，不該走回頭路，核三若有事故最遠影響到雲林。

恆春鎮長尤史經希望重啟核三，他贊成公投方式，也表態會投同意票，他說，恆春約有7成的民意是支持的核三的，恆春半島4鄉鎮的民眾也大多支持。

滿州鄉長古榮福說，鄉民大多支持核三延役，核三剛停役，很多機械都是好的，應該可以繼續運作，何況台灣仍缺電，發展高科技產業，核能有繼續運轉的必要。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥說，核能停止後全變成火力發電，造成空汙更嚴重，罹患肺癌人數因此增加。