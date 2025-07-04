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疲勞駕駛偵測 高雄市公車沒普設

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市仁武區高楠公路今年3月發生司機員不慎撞上分隔島事故，警方研判是司機疲勞駕駛所致，民代呼籲全市公車應普設疲勞駕駛偵測系統。圖／仁武警分局提供
高雄市仁武區高楠公路今年3月發生司機員不慎撞上分隔島事故，警方研判是司機疲勞駕駛所致，民代呼籲全市公車應普設疲勞駕駛偵測系統。圖／仁武警分局提供

高雄近年常發生公車司機疑似疲勞駕駛事故，經查全市170條公車路線僅南台灣客運79輛公車安裝疲勞駕駛偵測系統，其他公車業則安裝前車碰撞、車道偏離的安全系統，民代建議，高市公車應全面普設疲勞駕駛偵測系統，降低交通風險，確保乘客安全。

交通局對此表示，高市尚未普設疲勞駕駛偵測系統，但全市客運業均依勞基法規定調派勤務，出車前量血壓、體溫及酒測，駕駛若狀況不佳即換人出勤。另外，配合交通部2030公車電動化政策，今年新式電動車輛都需具備駕駛識別行車紀錄器、防瞌睡系統、酒精鎖等自動化及智慧化設備，提升行車安全。

經統計，高市去年公車、客運共發生152件事故，死傷人數達136人。去年5月一名港都客運司機停等紅燈時疑打瞌睡，導致車輛滑行追撞前車。另名高雄客運72號公車司機多年前行經梓官區時，疑因過度疲勞、頭暈不適，半路要求全數乘客下車，再自行就醫。

目前各縣市為防範司機疲勞駕駛，陸續加裝具疲勞駕駛等偵測功能的「先進駕駛輔助系統」，新北市40輛公車2015年即裝設；台北市70輛公車2020年也導入，透過影像偵測駕駛行為，防止疲勞駕駛、行進間使用手機等不當行為。

高市議員張博洋認為，為確保市民搭車安全，高市公車亦應推動防疲勞駕駛系統，降低交通風險，或導入智慧型防疲勞監測設備，由中控電腦透過鏡頭偵測司機臉部表情，若出現高頻率點頭、閉眼等情形，即提示司機適度休息。

公車 公車駕駛 新北 高雄市

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