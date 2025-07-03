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高士部落「造路的人」 林下經濟走出創生之路

中央社／ 台北3日電

民國98年莫拉克颱風重創台灣，位於屏東的高士部落亦難倖免。風災一度破壞了地方林業發展之路，歷經10餘年的深耕與轉型，高士部落如今走出自己的新路，成為全台唯一以「林下經濟」為核心的地方創生實踐案例。

「djalan造路的人─牡丹鄉高士部落青年的返鄉與文化保育之路」特展正在林業保育署保育小站展出。部落青年會共有22名成員，年齡從國中生至30多歲不等，其中11人為返鄉青年，在人口外流的部落地區，相當難得。

青年會會長李恩屏（族名Kivi Papalicang）曾在台北工作10幾年，他表示，「一直沒有機會和朋友分享部落的故事。希望藉著這個展覽，讓更多人認識台灣最南端、擁有豐富生態的高士部落。」

高士部落能讓學界投入實踐「林下經濟」，並非偶然。「林下經濟」以不干擾林地為原則，同時，林下的作物需具有經濟價值且符合市場需求，以形成地產地銷的支持系統。屏東科技大學森林系教授陳美惠指出，學術理念要在地實踐，關鍵在於地方是否有一群願意經營自己家鄉並且有理念的人。

高士部落的社區經營發展超過20年，早年由地方人士張美惠推動社區發展協會，到今日由孫女李恩屏擔任青年會會長，祖孫世代攜手走過，讓土地上的文化、山林得以永續發展，也為部落累積下珍貴的培力。

陳美惠表示，「我們的目標是守住山林、保護文化、留住人。」她也指出，台灣過去談生態保育時，多半著重於劃設保護區；然而，許多野生動物實際生活的空間其實是在鄉村。

「很多生物面臨到最大的壓力是在鄉村地區，因為這裡面臨了很多開發利用。」她說，因此，關注並維護鄉村地區的生態環境，也連帶影響整體國家的生態多樣性與永續發展。

林業保育署長林華慶表示，過去原民部落在森林法「森林國有化」的限制下，曾與政府發生不少衝突。近年來，隨著政策逐步轉向尊重傳統文化與原住民族權益，也促成了如今「林下經濟」的發展，以一種既永續，又兼顧經濟與生活的方式，重新建立人與山林的連結。

djalan在排灣族語是「造路的人」之意，同時也有「生活的地方」的意涵。今天在林業保育署舉辦的特展記者會上，部落青年在攝氏34度的艷陽下，赤腳表演傳統舞蹈，也象徵著他們一步一腳印，走出一條屬於自己、屬於家園的路。

特展自即日起至8月10日，展場內展示了部落「林下經濟」的成果，包括段木香菇以及林下養蜂等在地產業，亦有一系列由族人帶領的週末手作體驗活動，邀請民眾一同參與。也歡迎民眾親身至高士部落參與生態旅遊，親身感受台灣南國部落的獨特魅力。

永續 青年

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