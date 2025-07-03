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高雄旗美等區無人機禁令有轉圜 軍方同意農民提出例外需求
高雄旗山、美濃等地遭軍方劃入無人機禁航空域，影響農民噴藥作業引發反彈，立法委員邱議瑩今天會同軍方等單位召開協調會，海軍同意以但書方式處理紅區內例外需求，農業無人機可一次性送審取得同意，無須逐次申請。
雄旗山、美濃、內門、杉林等區近日公告納入禁飛「紅區」，將農作物農藥噴灑作業受限，引發無人機農藥代噴業者及農民不滿。
針對高雄旗山、美濃地區空域劃設疑慮，立法委員邱議瑩今天會同海軍、民航局、高雄市政府、屏東縣政府、植保機協會與相關學術單位召開協調會，會中達成兩項共識。
立委邱議瑩指出，海軍將以但書方式處理紅區內例外需求，若單位如農業用無人機或實踐大學訓練場域有無人機作業需求，可一次性送交地方政府函送海軍及民航局審查同意，無須逐次申請。其次，海軍將設立專責窗口，負責與農噴業者對接協調作業。
邱議瑩表示，國防安全與農民生計不是對立面，維護國防安全同時，也應保障農業作業的正當需求。
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