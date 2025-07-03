快訊

地震增領土？日官方更新能登半島地圖「對比明顯」 全網驚呼：太神奇

丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

7月5日末日將至？前自衛隊成員分享「自製防災包」 實用性滿點引共鳴

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗美等區無人機禁令有轉圜 軍方同意農民提出例外需求

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗山、美濃等地遭軍方劃入無人機禁航空域，影響農民噴藥作業引發反彈，經立委邱議瑩居中協調，軍方同意接受農民一次性提出作業申請。圖／美濃農會提供
高雄旗山、美濃等地遭軍方劃入無人機禁航空域，影響農民噴藥作業引發反彈，經立委邱議瑩居中協調，軍方同意接受農民一次性提出作業申請。圖／美濃農會提供

高雄旗山、美濃等地遭軍方劃入無人機禁航空域，影響農民噴藥作業引發反彈，立法委員邱議瑩今天會同軍方等單位召開協調會，海軍同意以但書方式處理紅區內例外需求，農業無人機可一次性送審取得同意，無須逐次申請。

雄旗山、美濃、內門、杉林等區近日公告納入禁飛「紅區」，將農作物農藥噴灑作業受限，引發無人機農藥代噴業者及農民不滿。

針對高雄旗山、美濃地區空域劃設疑慮，立法委員邱議瑩今天會同海軍、民航局、高雄市政府、屏東縣政府、植保機協會與相關學術單位召開協調會，會中達成兩項共識。

立委邱議瑩指出，海軍將以但書方式處理紅區內例外需求，若單位如農業用無人機或實踐大學訓練場域有無人機作業需求，可一次性送交地方政府函送海軍及民航局審查同意，無須逐次申請。其次，海軍將設立專責窗口，負責與農噴業者對接協調作業。

邱議瑩表示，國防安全與農民生計不是對立面，維護國防安全同時，也應保障農業作業的正當需求。

海軍 農民 邱議瑩

延伸閱讀

【重磅快評】山林剃光頭 「邱市長」會比陳其邁更震怒？

高雄市長初選謠言不斷！傳將擔任邱議瑩競辦主委 陳其邁回應了

影／「恰北北」形象深植人心！邱議瑩拍片解密 許智傑爭取改善道路

獨／政壇復出起手式？趙天麟今公開力挺邱議瑩 傳入競選團隊助攻市長初選

相關新聞

高雄旗美等區無人機禁令有轉圜 軍方同意農民提出例外需求

高雄旗山、美濃等地遭軍方劃入無人機禁航空域，影響農民噴藥作業引發反彈，立法委員邱議瑩今天會同軍方等單位召開協調會，海軍同...

AI監控揪出岡山工廠非法排放鹽酸氣 高市環保局開罰

高雄市從北至南設置56組AI雲端智慧監控系統，今早發現岡山區本洲產業園區異常排放白煙，派員稽查發現一家廢觸媒處理工廠的洗...

高雄公車未普設疲勞駕駛偵測系統 難防司機打瞌睡釀禍

高雄近年不時發生公車司機疑似疲勞駕駛，導致事故，全市170條公車路線僅南台灣客運79輛公車安裝「疲勞駕駛偵測系統」，該系...

金門漁村小艇坑道活化啟用 昔日戰地成水上秘境新亮點

位於金門東南海岸、冷戰時期為強化沿海防禦與秘密運補作戰所打造的「漁村小艇坑道」，歷經整建活化，今日上午在新湖漁港舉行啟用...

影／手刀準備！金門坑道音樂節10月登場 7日開放購票

金門坑道音樂節即將邁入第17年，今年將於10月18 至19日舉辦共6場次，並於7月7日下午2時開放網路售票，僅有1200...

萬巒辦活動欲大規模展出軍備 傳公所透過立委「施壓」雙方均否認

屏東縣萬巒鄉公所近日計畫舉辦「萬巒節」時展示多款軍備，傳出透過立委蘇清泉向軍方「施壓」，引發熱議。公所今日指出，關於國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。