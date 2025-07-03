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高雄公車未普設疲勞駕駛偵測系統 難防司機打瞌睡釀禍

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市仁武區高楠公路今年3月發生司機員不慎撞上快慢車道分隔島，警方研判事故原因是蕭姓駕駛疲勞駕駛所致，民代呼籲去全市公車應普設疲勞駕駛偵測系統。圖／仁武警分局提供
高雄市仁武區高楠公路今年3月發生司機員不慎撞上快慢車道分隔島，警方研判事故原因是蕭姓駕駛疲勞駕駛所致，民代呼籲去全市公車應普設疲勞駕駛偵測系統。圖／仁武警分局提供

高雄近年不時發生公車司機疑似疲勞駕駛，導致事故，全市170條公車路線僅南台灣客運79輛公車安裝「疲勞駕駛偵測系統」，該系統能偵測司機出高頻率點頭、閉眼時發出提醒，其他公車業者則安裝前車碰撞、車道偏離的安全系統，而雙北早在多年前已擴大試辦，市議員建議高市公車應全面普設疲勞駕駛系統，保障乘客安全。

高雄市去年公、民營公車客運共涉入152件事故，死傷人數達136人。高雄市去年5月發生一輛港都客運公車停等紅燈時，司機疑似一度打瞌睡，煞車沒有踩穩，加上未打空檔，導致車輛緩慢滑行，追撞到前方車輛；另一輛高雄客運72號公車多年前行經梓官區時，司機因昨晚近11點下班，隔天早上近6點又上班，疲勞駕駛之下，自覺感到頭暈身體不適，半路要求全數乘客下車，再自行停車送醫。

市議員張博洋表示，為確保市民搭乘大眾運輸安全，市府應全面在公車推動「公車防疲勞駕駛系統」，降低疲勞駕駛可能造成的交通風險，也能參考國內外經驗，導入智慧型防疲勞監測設備；據了解，「防疲勞駕駛系統」會由中控電腦透過鏡頭偵測司機臉部表情，若出現高頻率點頭、閉眼等情形，會透過震動方向盤或語音提示司機適時休息。

新北市2015年已針對行駛高速或快速道路的40輛公車試辦加裝「先進駕駛輔助系統」，包括前車碰撞、車道偏離、行車視野盲點與疲勞駕駛偵測等警示功能，北市也在2020年在70輛公車導入先進駕駛輔助系統（ADAS），透過影像偵測駕駛行為，防止疲勞駕駛、行進間使用手機等不當行為，為此大幅降低肇事率。

高雄市公車依規定需裝設安全警示和行車視野輔助系統，包括前方碰撞、車道偏離、大型車盲點警示，但尚未普設防駕駛疲勞監測系統。另外，交通部2022年整合8項大型車預警輔助系統，包括行車視野輔助、防撞警示、車道偏移警示、胎壓偵測、盲點警示、疲勞偵測、數位行車記錄器和酒精鎖，高雄僅有南台灣客運79輛公車配合試辦。

高雄市交通局回應，目前全市客運業者須依據勞基法規定，調派駕駛勤務，出車前均進行駕駛健康數據檢查，如血壓、體溫及酒測等，若駕駛狀況不佳即安排更換駕駛出勤。且配合交通部2030公車電動化政策，今年新式電動車輛規格審核需具備駕駛識別行車紀錄器、防瞌睡系統、酒精鎖等自動化及智慧化設備，進一步提升行車安全。

高雄市仁武區高楠公路今年3月發生司機員不慎撞上快慢車道分隔島，警方研判事故原因是蕭姓駕駛疲勞駕駛所致，民代呼籲去全市公車應普設疲勞駕駛偵測系統。圖／仁武警分局提供
高雄市仁武區高楠公路今年3月發生司機員不慎撞上快慢車道分隔島，警方研判事故原因是蕭姓駕駛疲勞駕駛所致，民代呼籲去全市公車應普設疲勞駕駛偵測系統。圖／仁武警分局提供

公車路線 車道 高雄市

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